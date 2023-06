Ucapan Selamat Rari Raya Idul Adha 2023 Bahasa Inggris, Terbaru

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebanyak 40 ucapan selamat Rari Raya Idul Adha 2023 dalam Bahasa Inggris.

Berikut kumpulan ucapan Idul Adha terbaru, cocok dikirim lewat WhatsApp, Instagram hingga Facebook.

Hari Raya Idul Adha adalah hari raya bagi umat Islam yang diperingati setiap tanggal 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah.

Peringatan Hari Raya Idul Adha 2023 merupakan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berkurban.

Umat Islam akan merayakannya dengan menyembelih hewan kurban sebagai wujud ketakwaan pada momen Hari Raya Idul Adha 2023.

Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 2023, membagikan ucapan dalam bahasa Inggris di media sosial dapat menjadi cara.

Adapun cara memberikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 2023 dalam Bahasa Inggris, yang Tribunnews himpun dari beberapa sumber sebagai berikut:

1. May Allah shower Rahmah upon us and accept our prayers. Eid ul Adha Mubarak to you!

2. Happy Eid Ul Adha 2023! May your heart lighten up with the observance of this holy day!

3. Eid Mubarak 2023! Wishing for this day to bring peace, prosperity, and devotion to your soul!

4. May the blessings of Allah(SWT) always be with you in this life and the afterlife. Eid Mubarak!

5. Eid Mubarak to you and your family! May Allah accept your sacrifice and bless you with His mercy. Have a safe and happy Eid day!

6. Eid Mubarak 2023, my love. On this blissful day, I ask Allah to give us peace, prosperity and a lifetime of togetherness.

7. May Allah grant you and your family peaceful and prosperous life. May the blessings of Allah never leave your side. Wishing you the heartiest Eid ul Adha Mubarak!