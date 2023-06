Foto Keseruan Semi Workshop Gerai Cantik Maia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gerai Cantik Maia menggelar semi workshop makeup pengantin dengan menghadirkan MUA Maia sebagai pemateri. kegiatan ini dilaksanakan di Lokalin Cafe Jl. Prof. Abdurahman Basalamah Makassar, Selasa (20/7).

Even ini disponsori olen Make Over bekerjasama dengan Matahari Departement Store Mal Panakukang yang mensupport kegiatan mulai dari pelaksanaan workshop juga membuka booth didalam kegiatan ini agar memudahkan peserta acara yang ingin berbelanja makeup dapat langsung mendatangi booth yang tersedia.

Make Over juga memberikan diskon on the spot hingga 30 persen dan terdapat voucher diskon 20 persen yang dapat digunakan untuk transaksi selanjutnya di Matahari Departement Store Mal Panakukang.