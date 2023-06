Prabowo 52 Persen, Ganjar 40 Persen, Hasil Survei Terbaru Political Weather Station

TRIBUN-TIMUR.COM - Lembaga Survei Political Weather Station (PWS) merilis survei terbaru head to head tiga bakal calon Presiden 2024.

Mereka, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hasil dari lembaga survei PWS dilakukan periode 10-18 Juni 2023, dengan total 1.200 responden, terbagi di 34 provinsi itu menyebut Prabowo Subianto mengungguli Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan.

Peneliti Political Weather Station Sharazani membeberkan hasil head to head tersebut. Head to head terhadap Prabowo vs Ganjar dan Prabowo vs Anies.

Head to head Prabowo vs Ganjar, Prabowo 52,4 persen dan Ganjar 40,8 persen serta tidak tahu 6,7 persen.

Pada simulasi ini, Sharazani mengatakan suara pendukung Anies cenderung bermigrasi ke Prabowo Subianto dibandingkan ke Ganjar.

“Suara pendukung Anies dalam simulasi head to head Prabowo versus Ganjar ini cenderung lebih banyak yang bermigrasi ke Prabowo daripada ke Ganjar,” ujarnya, Senin (26/6/2023).

Sementara head to head Prabowo vs Anies, Prabowo 58,2 persen, Anies 37,5 persen, dan tidak tahu 4,3 persen.

Selanjutnya, Peneliti PWS Sharazani menemukan fakta bahwa konstituen Partai Gerindra paling solid dan loyal mendukung Prabowo Subianto sebagai capres yang diusung oleh partainya.

“Hasil analisis PWS menunjukkan bahwa konstituen Partai Gerindra ternyata paling loyal terhadap capres yang diusung partainya,” katanya.

“Dengan kata lain, tingkat loyal voters Gerindra adalah yang tertinggi diantara 10 partai yang diprediksi akan menghuni Senayan pasca Pemilu 2024,” Sharazani menambahkan.

Ketika PWS menanyakan kepada responden apakah sudah mantap atau masih mungkin berubah terhadap capres pilihannya saat ini, kata Sharazani, sebanyak 75,6 persen dari 83,8 persen pemilih Gerindra yang memilih Prabowo menyatakan sudah mantap terhadap capres pilihannya itu.

“Hanya 13,5 persen dari mereka yang mengaku masih mungkin berubah ke capres lain, sementara 10,9 persen menjawab tidak tahu,” ujar Sharazani.(*)