Gerai IM3 Makin Lengkap dan Modern, Bisa Ngopi Sambil Antre

Makassar, Tribun - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat) menghadirkan konsep baru untuk Gerai IM3. Diterapkan di 32 Gerai IM3 di seluruh Indonesia, termasuk Gerai IM3 Makassar di Jl Slamet Riyadi No 4 Makassar.

Pembukaan Gerai IM3 dengan konsep baru ini secara simbolis dan disaksikan melalui zoom, di Gerai IM3, Jalan Kayoon, Surabaya. Peresmian dihadiri Director and Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison Ritesh Kumar Singh.

Sementara peresmian di Gerai IM3 Makassar dihadiri SVH Head of Customer Experience IM3 Phillip Joseph, SVP Head of Region Kalisumapa Prio Sasongko, VP Head of Sales Operations Fachrul Abdi, dan VP Head of Direct Sales & Retail Pramuji.

Peresmian ditandai dengan pemotongan tumpeng dan pengguntingan pita, sekaligus perkenalan fasilitas baru di gerai tersebut. Hadir juga legislator DPRD Sulsel Rudi Pieter Goni, sebagai costumer VIP yang memiliki 41 nomor Indosat.

“Mulai hari ini IM3 meresmikan 32 gerai di seluruh Indonesia secara serentak dengan tampilan dan konsep baru serta layanan yang lebih terdigitalisasi. Kami siap memberikan pelayanan yang jauh lebih baik dan nyaman bagi seluruh pelanggan setia,” ujar Ritesh.

Pembaruan Gerai IM3 mengusung konsep layanan Fast, Simple & Flexible, menghadirkan perangkat, sistem baru, dan solusi yang lebih cepat melalui pelayanan digital.

Hal ini memberi kemudahan bagi pengunjung untuk mendapatkan solusi dan kualitas pelayanan yang lebih baik saat berkunjung.

"Kami ingin mengubah Gerai menjadi sesuatu yang baru lebih fresh. Ya, apalagi customer kami itu kan banyak milenial, kalaupun usianya tidak milenial ya jiwanya milenial. Mereka ini ingin yang simpel dan digital," kata Prio.

Pembaruan tersebut antara lain saat pengambilan nomor antrean tinggal scan QR Code. Kemudian tersedia layar touch screen untuk mengetahui info-info terkini mengenai Indosat, serta tersedia mesin kopi serta cemilan gratis.

“Selain itu bekerjasama dengan eraphone hadir juga display ponsel terbaru. Kedepannya akan melibatkan coffee shop dengan brand lokal. Pengunjung tidk akan bosan menunggu. Dan, paling penting tingkat pelayanan di Gerai IM3 jauh lebih baik dan cepat,” papar Prio.

Ditargetkan bila durasi pelayanan kepada pelanggan rata-rata menghabiskan waktu 15 menit, ke depan diharapkan bisa tuntas di bawah 10 menit.(iku)