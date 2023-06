Ganjar Genggam Erat Tangan Puan

TRIBUN-TIMUR.COM - Saat berpidato di acara Bulan Bung Karno (BBK) di Stadion Gelora Bung Karno(GBK), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memuji Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Ganjar menurut Puan adalah sosok yang istimewa.

"The last but not least, yang terakhir tapi paling istimewa buat saya, paling tidak buat Mbak Puan, calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo," kata Puan, Sabtu(24/6).

Dia juga meminta agar kader PDIP memenangkan Ganjar sebagai capres di 2024.

"Hari ini, hari ini, kita meneguhkan hati bekerja keras dengan api yang tak pernah padam. Menangkan PDIP dan capres PDIP Ganjar Pranowo. Siap? Siap?" ucap Puan lalu dijawab 'siap' oleh ribuan kader.

Kepada kader PDIP, Puan mengingatkan agar tak hanya meramaikan acara puncak peringatan Bulan Bung Karno. "Kita berkumpul di sini untuk menang, kita di sini untuk apa? Apa? Apa?" ujarnya lalu disoraki dengan kata 'menang' oleh kader.

Lebih lanjut, dia menegaskan PDIP telah terbukti melahirkan seorang pemimpin dunia, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sontak pidato putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu pun disoraki ribuan kader.

"Ganjar presiden! Ganjar presiden! Ganjar menang!," teriak ribuan kader.

Puan Maharani juga memuji Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader terbaik yang dimiliki oleh PDIP.

Tidak hanya dicintai rakyat Indonesia, Jokowi juga dihormati oleh dunia.

"Kemenangan PDI Perjuangan telah melahirkan seorang pemimpin bangsa yang tidak hanya dicintai rakyatnya tetapi juga dihormati oleh dunia. Kader terbaik PDIP Presiden RI Bapak Jokowi," ujar Puan.

Dia pun meminta ratusan ribu kader PDIP yang hadir untuk memberikan tepuk tangan atas kinerja Jokowi selama 2 periode.

"Mana tepuk tangannya untuk pak Jokowi? lagi yang keras," ujar Puan disambut gemuruh tepuk tangan ratusan ribu kader PDIP.

Lebih lanjut, ia mengharapkan bahwa kesuksesan Presiden Jokowi dapat dilanjutkan. Khususnya kepada calon presiden dan calon wakil presiden baru yang diusung oleh PDIP.