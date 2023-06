Ganjar Pranowo dan Puan Maharani Pegangan Tangan di GBK, Calon Lawan Anies Baswedan dan Prabowo

TRIBUN-TIMUR.COM -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpegangan tangan dengan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani.

Momen itu berlangsung di hadapan kader di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta Sabtu (24/6/2023).

Kedua naik bersamaan ke panggung untuk menyampaikan pidato masing-masing.

Potret keakraban keduanya viral dan jadi perbincangan publik.

Ganjar Pranowo adalah calon presiden usungan PDI Perjuangan.

Orang nomor satu Jawa Tengah itu berpeluang jadi calon lawan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani mengatakan bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo merupakan sosok paling istimewa.

Hal itu disampaikan Puan Maharani dalam pidatonya pada acara puncak peringatan bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

"The last but not least, yang terakhir tapi paling istimewa buat saya, paling tidak buat Mba Puan, calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo," kata Puan Maharani di lokasi.

Dia juga meminta agar kader PDIP memenangkan Gubernur Jawa Tengah itu sebagai capres di 2024.

"Hari ini, hari ini, kita meneguhkan hati bekerja keras dengan api yang tak pernah padam. Menangkan PDIP dan capres PDIP Ganjar Pranowo. Siap? Siap?" ucap Puan Maharani lalu dijawab 'siap' oleh ribuan kader.

Kepada kader PDIP, Puan Maharani mengingatkan agar tak hanya meramaikan acara puncak peringatan Bulan Bung Karno.

"Kita berkumpul di sini untuk menang, kita di sini untuk apa? Apa? Apa?" ujarnya lalu disoraki dengan kata 'menang' oleh kader.

Lebih lanjut, dia menegaskan PDIP telah terbukti melahirkan seorang pemimpin dunia, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi).