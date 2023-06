Terapkan Manajemen Energi ISO 50001, PT Semen Tonasa Dapat Penghargaan dari CEM

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKEP – PT Semen Tonasa berhasil memenangkan Award of Excellence in Energy Management tahun 2023 dari Clean Energy Ministerial (CEM).

CEM adalah sebuah forum global tingkat tinggi yang mempromosikan kebijakan dan program teknologi energi bersih lanjutan, tempat berbagi pengetahuan dan best practice bidang energi, serta mendorong transisi ke ekonomi energi bersih dunia.

Panel independen yang terdiri dari berbagai pakar internasional telah memilih dua organisasi dari seluruh dunia untuk penghargaan tertinggi dalam manajemen energi ini.

Award of Excellence ini akan diberikan secara resmi dalam pertemuan The 14th Clean Energy Ministerial and 8th Mission Innovation pada 19-22 Juli 2023 di Goa, India.

“Implementasi Manajemen Energi berdasarkan ISO 50001 merupakan salah satu landasan bagi perusahaan untuk dapat bekerja melampaui target penghematan energi dan juga sekaligus mendukung keberlanjutan,” ujar Plt Direktur Utama PT Semen Tonasa, Anis via rilis ke Tribun Timur, Kamis (22/6/2023).

Ia menambahkan konsistensi PT Semen Tonasa dalam menjalankan Sistem Manajemen Energi terbukti dapat menciptakan efisiensi biaya dan sekaligus mereduksi emisi CO2.

"Sistem Manajemen Energi ini merupakan salah satu upaya kami untuk mendukung program sustainability dalam rangka mewujudkan visi PT Semen Tonasa sebagai persemenan terkemuka di Indonesia yang efisien dan berwawasan lingkungan." tuturnya.

CEM memberikan Energy Management Leadership Awards ini untuk mengapresiasi entitas yang telah menunjukkan praktik berkelanjutan melalui sistem manajemen energi terstruktur yang disertifikasi ISO 50001, Standar Manajemen Energi Internasional.

Untuk mengikuti program penghargaan, PT Semen Tonasa telah menyusun dan mengirimkan studi kasus terperinci yang menjelaskan strategi dalam bidang energi dan hasil implementasi ISO 50001 di perusahaan.

Studi kasus ini selanjutnya dikaji dan diverifikasi oleh panel independen untuk kemudian dinilai kelayakannya.

Dari Sistem Manajemen Energi ISO 50001 yang telah diimplementasikan, PT Semen Tonasa berhasil menghemat biaya energi dengan total sebesar $ 16.164.305 atau ekuivalen penghematan energi 1.214.159 MWh.

Serta pengurangan emisi CO2 sebesar 435,864.37 Metric Tons.

Standar ISO 50001 adalah kerangka kerja yang memungkinkan organisasi mengendalikan penggunaan energi mereka dan terus meningkatkan kinerja, serta mengurangi biaya dan emisi.

Standar ini juga memberikan tolok ukur global untuk tindakan energi bersih.(*)