Cara Pertamina Sulawesi Ciptakan Lingkungan Kerja Sehat, Gelar Donor Darah dan VCT HIV/AIDS

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Beragam cara dilakukan PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Salah satunya dengan menggelar kegiatan donor darah rutin yang dirangkaikan VCT HIV/AIDS, di Kantor Unit PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Rabu (21/6/2023).

Hal ini juga ini juga dilaksanakan dalam rangka memperingati hari donor darah sedunia dengan mengusung tema “Give Your Blood For The Life Of Others”.

Dalam pelaksanaannya perusahaan bekerja sama dengan PMI Kota Makassar.

Kegiatan ini diikuti oleh perwira dan tenaga alih daya dengan total peserta sebanyak 148 orang dengan jumlah peserta yang berhasil donor sebanyak 130 orang.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan, pihaknya tidak hanya berfokus pada kesehatan tenaga kerjanya saja, melainkan juga memiliki dampak baik bagi lingkungan sekitar.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama, bisa membantu hidup orang lain dan tentunya tubuh kita juga mendapat manfaat dari donor darah rutin yang dilakukan,” kata Fahrougi, via rilis.

Fahrougi juga menyampaikan bahwa selain donor darah, dilaksanakan juga VCT HIV/AIDS yang merupakan pemeriksaan untuk mendeteksi dini dan mencegah penularan HIV/AIDS.

Deteksi ini dilakukan perusahaan guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan terjaga dari HIV/AIDS.

Kegiatan donor ini merupakan kegiatan kedua yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Besarnya antusias dari pekerja dan tenaga alih daya untuk mengikuti kegiatan ini menunjukkan bahwa SDM di PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memiliki kepedulian yang besar terhadap sesama dan diri sendiri.

“SDM yang unggul harus dibarengi dengan kesehatan yang baik, semoga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari donor darah ini, dan semakin banyak pula yang sadar untuk mau mendonorkan darahnya,” tutup Fahrougi.(*)