Kategori Waktu Melempar Jumrah 'Aqabah 10 Zulhijjah

TRIBUN-TIMUR.COM -- Pembimbing Ibadah PPIH Daerah Kerja (Daker) Madinah, KH Ahmad Wazir Ali, mengemukakan periode san kategori waktu yang perlu dipahami jamaah saat akan melempar jumrah 'Aqabah.

Kategori waktu ibadah haji pada 10 Zulhijjah ini penting agar jemaah tidak salah menentukan waktu melontar jamarat yang dapat berpengaruh pada nilai/kualitas ibadah haji.

Jumrah Aqabah merupakan lempar jumrah yang pertama kali dilempar oleh jemaah haji.

Kepada tim MCH, Senin (19/06/2023), Pengasuh Ponpes Denanyar Jombang itu merinci kategori-kategori waktu saat melempar jumrah, sebagai berikut;

1. Waktu ada’ (tunai/kontan saat itu juga)

Waktu ini dimulai sejak terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar hari berikutnya (tanggal 11 Zulhijjah).

Rincian waktunya, yaitu saa terbit matahari (05:40 WAS), atau saat zawal/matahari bergeser ke barat (12:30-19:00 WAS), atau saat ghurub/matahari terbenam (19:00 WAS), atau pasca terbenamnya matahari (19:00-04:13), dan atau pada 11 Zulhijjah sampai matahari terbit.

2. Waktu sunnah

Waktu ini dimulai dari sejak terbit matahari tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan tergelincirnya matahari (zawal).

Kategori waktunya yaitu saat matahari terbit (05:40 WAS) dan atau saat zawal (12:30-19:00 WAS).

3. Waktu mubah (boleh)

Waktu ini dimulai dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari tanggal 10 Zulhijjah.

Kategori waktunya saat awal (12:30-19:00 WAS) atau saat ghurub (19:00 WAS) dan atau pasca terbenamnya matahari (19:00-04:13 WAS).

4. Waktu makruh