SISJ-US Embassy Kolaborasi Gelar Workshop Ancaman Krisis Air, Dihadiri Ratusan Jurnalis

TRIBUN-TIMUR.COM/NURANNISA

Perwakilan Society of Indonesian Science Journalist (SISJ) dan United States (US) Embassy Kantor Juru Bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat foto bersama disela kunjungan ke kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Makassar, Senin (12/6/2023). US Embassy, SISJ, dan CNN ID Academy mengadakan workshop Ancaman Krisis Air di Hotel Aston, Makassar, 13-15 Juni 2023.