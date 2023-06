KUR dan Smart Farming Sejahterakan Petani

TRIBUN-TIMUR.COM - Direktorat Pembiayaan Ditjen PSP Kementan memacu penyaluran Kredit Usaha Rakyat KUR pertanian untuk mempercepat roda pergerakan usaha tani.

Demikian dikatakan Direktur Pembiayaan Ditjen PSP Kementan Indah Megawati dalam program 'bincang tipis-tipis' bersama Erman Tale Daulay dari kanal Tale Trias Info dan Tik Tok ‘Bincang Tipis-Tipis’ di arena Penas XVI KTNA Padang, Sumatera Barat.

Indah menyampaikan arena Penas XVI di Padang adalah pesta petani yang digelar tiga tahun sekali.

Di Penas kali ini juga ditampilkan semarak teknologi pertanian dengan maksud menggalakkan smart farming.

Di arena Penas KTNA yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani ini juga ada nelayan dan masyarakat kehutanan juga.

Di Penas ini bukan hanya petani saja yang berkumpul, namun ada juga kalangan pengusaha dan para stakeholder lainnya.

"Para petani dari berbagai daerah di arena KTNA ini diharapkan bisa saling bertukar informasi penting terutama terkait pertanian, termasuk kiat-kiat menghadapi musim kemarau panjang atau El Nino, serta menyongsong situasi pasca pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan ekonomi petani menjadi terganggu," kata Indah Megawati via rilis, Senin (12/6/2023).

Solusi dari pemerintah, lanjutnya, adalah bagaimana para pihak bisa saling bersinergi, antara pemerintah, petani sebagai pelaku serta para pengusaha yang akan menampung dan memasarkan produk-produk pertanian petani.

Ini semua sangat membutuhkan modal pembiayaan.

"Di arena Penas KTNA ini, jajaran Direktorat Pembiayaan Ditjen PSP Kementan hadir sesuai dengan arahan Menteri Pertanian Prof. DR. Syahrul Yasin Limpo. Beliau dengan semangatnya senantiasa mengajak para petani untuk mengambil modal pembiayaan yang murah, mudah dan fleksibel yaitu Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Kita memang sudah memberikan pembiayaan kepada petani Indonesia selama 3 tahun terakhir," katanya.

Kemudian, Indah Megawati menuturkan, di Penas XVI ini ada satu komitmen besar di mana para Gubernur menargetkan pembiayaan minimal 100 milyar, dan ada target pembiayaan untuk 500 bupati yaitu sebesar 50 milyar.

Ini semua merupakan satu solusi bagi petani di dalam hal mendapatkan akses permodalan.

Pengalaman selama tiga tahun mengawal, kata Indah lagi, KUR pertanian itu dulunya disalurkan hanya untuk personal (by name by address), dan bunganya 6 persen.

Dengan perjuangan Mentan, tahun ini KUR di sektor pertanian ditargetkan Rp 100 Triliun.

Tahun lalu target sebesar Rp 90 Triliun dan tercapai Rp 113 Triliun dengan NPL hanya 0,85 persen.