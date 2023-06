SMAN 17 Makassar Gelar Penarikan Siswa Kelas X Boarding School

TRIBUN-TIMUR.COM - Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 17 Makassar menggelar kegiatan penarikan siswa kelas X Boarding School Tahun Ajaran 2022/2023 di Aula SMAN 17 di Jalan Sunu No 11 Makassar, Sabtu, (10/6/2023)

Dalam acara tersebut, siswa Boarding school atas nama Zakiah kamar 103 Kelas X IPA 3 menyampaikan pesan dan kesan selama melaksanakan Boarding school tahun ajaran 2022/2023 yang telah menjalani pembinaan selama kurang lebih 1 tahun.

Berbagai pesan dan kesan yang dialami selama pembinaan telah dilaksanakan oleh guru pembina yang mendampingi siswa kurang lebih 155 orang siswa Boarding School angkatan V tahun ajaran 2022/2023.

Hadir dalam kegiatan penarikan siswa kelas X Boarding school, kepala sekolah SMAN 17, Kepala Asrama Siswa SMAN 17 Makassar, para guru pembina, para orang tua siswa dan para siswa Boarding School angkatan V SMAN 17 Makassar.

Dalam sambutannya Kepala Asrama Siswa Boarding School SMAN 17 Makassar, Kartini, SPd, MPd menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua siswa atas kerjasama selama kegiatan Boarding School yang berlangsung selama kurang lebih 1 tahun dan bisa hadir mengikuti acara kegiatan penarikan siswa kelas X Boarding school di SMAN 17 Makassar.

Berbagai Kegiatan dan pembinaan akademik dalam hal pembinaan mata pelajaran peminatan siswa, pembinaan karakter, pembinaan kegiatan keagamaan dan kegiatan olah raga selama boarding telah dilaksanakan.

Suasana penarikan siswa kelas X Boarding school SMAN 17 Makassar.

Siswa yang rajin shalat dan beribadah, cepat bagun, disiplin dan bagus tadjwidnya dan berprestasi setiap kegiatan yang dikuti menjadi bekal dan harapan para pembina Boarding School.

Kepala Asrama Siswa Boarding School SMAN 17 Makassar juga menyampaikan pesan agar para siswa tetap jaga shalat bagi umat Islam dan non muslin tetap rajin beribadah tetap berprestasi, serta melanjutkan kegiatan yang positif yang telah diberikan selama bording” ungkapnya.

Kepala SMAN 17 Makassar, Sumiati, SPd, MPd mengucapkan terima kasi atas kerjasama pembina asrama dan para orang tua dan anggota Komite SMAN 17 Makassar sehingga kegiatan Boarding School ini bisa berjalan dengan baik.

“Kami bukan yang terbaik, tapi akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, kalau anda puas mohon disampaikan kepada orang lain, kalau anda tidak puas mohon sampaikan kepada kami untuk kami melakukan perbaikan” harapannya.

"SMAN 17 Makassar masih butuh asrama siswa agar semua siswa kelas X nantinya bisa ikut Boarding school setiap tahun ajaran." ungkapnya

Sementara itu, Ketua Komite SMAN 17 Makassar, Prof Dr Ir Abdul Latief Tolleng, MSc dalam sambutannya mengemukakan bahwa Komite Sekolah telah bekerja dengan baik dalam menjembatani kegiatan sekolah dalam hal meminta pertimbangan, pembinaan dan penggalangan dana serta mengawasi proses belajar dan menindak lanjuti setiap masukan dalam pengembangan pendidikan di sekolahnya.

Komite SMAN 17 Makassar terus berusaha melakukan pembinaan baik terhadap siswa Boarding School maupun siswa lainnya dalam rangka pengembangan SMAN 17 Makassar kedepannya.

Diakhir acara Kepala Asrama Siswa Boarding School SMAN 17 Makassar, Kartini, SPd, MPd mengumumkan nama-nama siswa terbaik shalatnya atas nama Fathur & Zulaikha, rajin beribadah non muslim atas nama Okinawa dan Anugrany, cepat bagun pagi atas nama Andi Azizah dan Adrizah, terbaik tajwidnya atas nama Diandra dan Helmi serta siswa berprestasi sering dapat juara atas nama Adisty dan Alvin selama Boarding School (The Best of the Best).

Semua siswa yang berprestasi dan diberikan hadiah sebagai tanda ucapan terima kasih, semoga menjadi penyemangat untuk peningkatan prestasi kedepannya.(adv\reskyamaliah).