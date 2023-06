Sungguminasa Kota Mahasiswa dan Pemikiran Presiden Soekarno

Oleh:

Hafid Abbas dan Awaluddin Tjalla

Peneliti Kota Mahasiswa

Menarik dikenang ketika Tony Blair terpilih untuk kedua kalinya memimpin Inggris, pada 22 Mei 2001 di University of Southampton, ia menyampaikan prioritas utamanya yakni pendidikan, pendidikan dan pendidikan.

Kesan seperti itu juga terjadi di Gowa, pada periode kedua kepemimpinan Adnan Purichta Ichsan pada tahun 2021-2025, prioritasnya yakni pada pendidikan, pendidikan dan pendidikan.

Prioritas itu dibangun atas kesadaran bahwa kekuatan suatu masyarakat, bangsa dan negara bukan ditentukan oleh sumber daya alamnya tapi pada sumber daya manusianya. Dengan kualitas pendidikan yang baik, daerah itu akan maju dan sejahtera.

Karenanya, dana desa yang dimilikinya dipergunakan untuk dua kepentingan utama yakni pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia.

Melalui kebijakan itu, telah diluncurkan beragam program seperti: Satu Desa Satu Sarjana, Mahasantri, dan program lainnya.

Jika setiap desa dan kelurahan membiayai kuliah dua anak berprestasi, maka setiap tahun Gowa menghasilkan 334 sarjana berprestasi yang akan tersebar di 167 desa dan kelurahan.

Prioritas Adnan di ranah pendidikan mendapatkan momentum dengan kehadiran Sungguminasa, ibukota kabupaten Gowa, yang ternyata memenuhi kriteria yang layak disebut sebagai Kota Mahasiswa atau Kota Intelek (the City of the Intellect).

Istilah ini pertama kali diungkapkan oleh Presiden Soekarno pada 15 September 1953 ketika ia meletakkan prasastinya di Gedung Daksinapati (sekarang gedung Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta) yang menyatakan bahwa kawasan Kampus ini sebagai “Kota Mahasiswa” Jakarta. Saat itu, UNJ masih menjadi bagian dari UI sebagai sekolah keguruan dan ilmu pendidikan.

Prasasti “Kota Mahasiswa” ini kini seakan terlupakan, meski ini adalah salah satu warisan monumental Soekarno kepada dunia pendidikan di tanah air yang patut dikenang selamanya.

Istilah “Kota Mahasiswa” oleh Soekarno kelihatannya baru mulai dikenal oleh masyarakat internasional setelah pertama kali Quacquarelli Symonds (QS) bersama Times Higher Education (THE) mempublikasikan hasil studi pemeringkatan kota-kota mahasiswa terbaik di dunia pada 2010.

Misalnya, pada 2022, QS menempatkan London sebagai Kota Mahasiswa terbaik di dunia, kemudian disusul Munich, dan Seoul di urutan ketiga. Pemikiran Soekarno sungguh melampauhi zamannya.

Dengan mengikuti kriteria Presiden Soekarno dan QS, dijelaskan bahwa satu kota patut disebut sebagai Kota Mahasiswa apabila memenuhi berbagai kriteria berikut.

Pertama, di kota itu sudah terdapat minimal tiga perguruan tinggi bereputasi yang melayani masyarakatnya yang berpenduduk lebih 250 ribu jiwa.