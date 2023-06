Resmi Ditutup, Festival Salo’ Karajae Sukses Pukau Pengunjung Selama 5 Hari

TRIBUN-TIMUR.COM, PARE-PARE - Festival Salo Karajae Kota Parepare tahun 2023 sebagai kalender nasional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI dalam Kharisma Even Nusantara (KEN) tahun 2023 resmi di tutup Minggu (4/6), setelah Berlangsung selama kurang lebih lima hari di Pelataran Tonrangeng River Side.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare (Disporapar) Rahmatia, mengatakan, Pemerintah Kota Parepare telah menggelar Festival Salo Karajae selama kurang lebih 5 hari di Pelataran Salo Karajae Tonrangeng River Side Kota Parepare.

"Alhamdulillah selama lima hari kegiatan ini telah berlangsung di pelataran Salo Karajae, dengan menghadirkan berbagai lomba kearifan lokal dan pengembangan kebudayaan, juga kita hadirkan UMKM yang turut mengisi tenan-tenan UMKM baik di tingkat Lokal maupun UMKM Regional,"katanya.

Kegiatan Festival Salo Karajae digelar sebagai bentuk implementasi Pemerintah dalam meningkatkan Wisatawan baik di skala Wisatawan Nusantara maupun mancanegara.

"Kegiatan ini digelar untuk memberikan daya dorong kunjungan wisatawan di Kota Parepare, baik wisatawan Nusantara maupun Mancanegara, selain itu juga sebagai bentuk pelestarian budaya Kota Parepare dengan berbagai kearifan lokal yang dimiliki, serta diharapkan bisa berdampak baik bagi kemajuan Pemberdayaan UMKM sehingga mampu menggerakkan Ekonomi lokal maupun Regional,"paparnya.

Kegiatan ini juga disupport OMG dengan menjadi official makeup salah satu kegiatan yaitu Fashion show Degigner Ternama Sulawesi Selatan, model dari management model Makassar dan duta pariwisata kota Pare-Pare, Beberapa nama designer ternama yang membawakan tema senja oleh Arie Rich dan lontara the best oleh Amriany Achmad.

Kesusksesan acara tersebut tidak lepas kerjasama semua stakeholder yang ada di Kota Parepare, dan tentunya partisipasi dari masyarakat Kota Parepare serta masyarakat Tonrangeng yang banyak memberikan sambutan baik bagi para pengunjung Festival Salo Karajae khususnya warga yang dari luar daerah.