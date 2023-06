Kantor Imigrasi Makassar Turut Sukseskan Multilateral Naval Exercise Komodo Tahun 2023

TRIBUN-TIMUR.COM - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar berperan aktif dalam mendukung Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) Tahun 2023 yang dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan.

Mereka bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan, pengawasan keimigrasian, dan memberikan tanda masuk ke wilayah Indonesia bagi Angkatan Laut dari 36 negara yang mengikuti Latihan Gabungan Nonperang.

Sejak hari Sabtu, 3 Juni 2023, petugas Imigrasi telah melakukan pemeriksaan dan pengawasan keimigrasian terhadap kapal perang BRP Andres Bonifacio (PS17) yang berasal dari Filipina.

Kapal tersebut terdiri dari 129 kru dan 41 penumpang yang semuanya adalah warga negara Filipina. Kegiatan pemeriksaan dilakukan di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar.

Pada hari berikutnya, kapal perang berbendera asing mulai tiba, termasuk dari negara Pakistan, Rusia, Singapura, Amerika, Australia, China, India, Vietnam, Malaysia, dan Italia.

Petugas Imigrasi memberikan cap tanda masuk Negara Indonesia kepada peserta The Multilateral Naval Exercise Komodo Tahun 2023.

Beberapa Angkatan Laut negara asing juga menyempatkn diri mengelilingi Kota Makassar, khususnya dari Filipina, Cina, dan Malaysia, dengan pengawasan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar.

Multilateral Naval Exercise Komodo Tahun 2023 dengan tema "Partnership To Recover and To Rise Stronger" dibuka pada hari Senin, 5 Juni 2023, oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dan beberapa pejabat tinggi yang bertugas di Perhubungan Laut Wilayah Kerja Pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar, juga hadir dalam acara tersebut.

"Imigrasi Makassar, sebagai bagian dari CIQP, sepenuhnya mendukung dan mensupport penuh kegiatan MNEK tahun 2023. Kami akan turut andil dalam menyukseskan kegiatan ini dengan memberikan pengawasan keimigrasian dengan baik," kata Agus.

Kegiatan MNEK 2023 akan berlangsung hingga Rabu, 7 Juni 2023. Oleh karena itu, Imigrasi Makassar akan terus melakukan pengawasan terhadap orang asing serta kapal perang dan Angkatan Laut dari negara asing yang meninggalkan Wilayah Negara Indonesia.(adv\reskyamaliah).