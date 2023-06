Fordigi Goes to Campus Unhas Dorong Pertumbuhan Talenta Digital

Program Fordigi Goes to Campus di Universitas Hasanuddin, Selasa (6/6/2023). Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Unhas dHotel & Convention ini dihadiri 500 peserta yang merupakan mahasiswa Unhas.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Forum Digital BUMN (Fordigi) sebagai mitra Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar program Fordigi Goes to Campus di Universitas Hasanuddin (Unhas), Selasa (6/6/2023).

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Unhas Hotel & Convention ini dihadiri 500 peserta yang merupakan mahasiswa Unhas.

Makassar merupakan kota keempat yang datangi Fordigi setelah Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Total ada sepuluh kota yang akan disambangi untuk kegiatan Fordigi Goes to Campus.

Pada penyelenggaraan kali ini, Fordigi Goes to Campus mengangkat tema Unlock Growth Using Combined Principle of Insight, Identity and Innovation.

Hadir dalam kegiatan ini Deputi Bidang Manajemen SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata, Direktur PT Jasa Raharja Munadi Herlambang, Ketua Bidang IV Fordigi Beatrix Santi Anugrah beserta sejumlah pejabat BUMN lainnya.

Dari pihak Unhas hadir Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof drg M Ruslin, Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir Abdullah Sanusi PhD, Kasubdit Penyiapan Karir Sahriyanti Saad PhD, Kasubdit Kesejahteraan Mahasiswa Catharina MM.

Ketua Bidang IV Fordigi, Beatrix Santi Anugrah menjelaskan bahwa kegiatan Fordigi Goes to Campus bertujuan untuk melakukan akselerasi transformasi digital untuk mengubah Indonesia semakin modern dan mampu menghadapi tantangan.

“Membentuk ekosistem digital tidak mudah. Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong pertumbuhan talenta digital untuk transformasi digital,” jelasnya, via rilis.

Senada dengan Beatrix, Deputi Bidang Manajemen SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata juga menekankan pentingnya kehadiran talenta digital dalam era transformasi digital saat ini.

“Kebutuhan talenta digital menjadi kunci, itu menjadi kebutuhan secara nasional. Teknologi atau inovasi digital itu penting, kita harus fokus untuk transformasi dengan prinsip kolaborasi. Growth mindset harus ada,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas Prof drg M Ruslin dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada seluruh jajaran BUMN yang bertandang ke Unhas.

“Kami yakin kegiatan ini bisa menjadi wadah untuk menjalin hubungan kerja sama antara perguruan tinggi dan industri,” katanya.

Prof Ruslin menjelaskan bahwa Unhas saat ini mulai merombak tata kelola kampus untuk beradaptasi dan menyambut era digitalisasi.

Salah satu terobosan Unhas adalah memberlakukan ijazah bertanda tangan digital.

Setelah sambutan, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan panel diskusi yang menghadirkan Kepala Divisi Kelembagaan & Strategi Korporasi Jasa Raharja Radito Risangadi, IT Division Head PT Taspen Henrisa Yunan Lubis dan IT Expert yang merupakan dosen Unhas Prof Indrabayu.