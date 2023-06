Ratusan Bikers Dari Berbagai Daerah Ramaikan Gathering Nasional 8 MTRI di Malino

Gathering Nasional (GANAS) ke-8 Master of Tourque Riders Indonesia (MTRI) di Sulawesi Selatan berlangsung sejak , Kamis (1/6/2023).

TRIBUN-TIMUR.COM - Agenda Gathering Nasional (GANAS) ke-8 Master of Tourque Riders Indonesia (MTRI) di Sulawesi Selatan berlangsung sejak , Kamis (1/6/2023).

GANAS ke 8 kali ini mengusung tema " Ride for Charity, One for Family" dan berlangsung hingga, Minggu (4/6/2023).

Sejak Kamis pagi, puluhan bikers ini dengan mengendarai motor sport Yamaha MT series berangkat menjelajah beberapa kota di Sulawesi Selatan pada agenda Touring Sulawesi 360.

Mereka akan menempuh perjalanan hampir 900 km.

Rombongan bikers ini dipimpin langsung oleh Korwil Sulawesi MTRI, Darming Darwis dan Ketua Chapter MTRI Makassar yang juga ketua panitia GANAS ke 8 MTRI, Dody Miswar.

Peserta touring yang ikut dari MTRI Tangerang, MTRI Surabaya, MTRI Sidoarjo, MTRI Palu, MTRI Kendari dan MTRI Makassar.

Hari pertama mereka akan menyasar makassar, pare-pare, enrekang dan toraja.

Di kota- kota itu mereka akan explore objek wisata seperti pantai kupa, monumen ainun-habibie, gunung nona buntukabobong, negeri diatas awan lolai dan kete' kesu.

Beberapa peserta touring mengaku baru pertama kali ke Sulawesi Selatan, sehingga kesempatan baginya untuk eksplore objek wisata yg mereka lalui.

Terutama di tana toraja, objek wisata negeri diatas awan lolai yang sempat viral di media sosial, adalah salah satu objek yang mengagumkan.

Mereka menyempatkan menginap di lolai sebelum melanjutkan perjalanan esok harinya.

Di hari kedua, rombongan dari toraja menuju palopo dan sengkang.

Di kota ini para bikers akan eksplore puncak dan landmark palopo, dan sharing session dengan bikers di sengkang.

Di hari ketiga, rombongan akan menutup Touring Sulawesi 360 dengan berangkat dari sengkang melalui sinjai dan finish di kota Malino, Gowa.