Kaji Linguistik Forensik, Mahasiswa Unismuh Ungkap Kecenderungan Pelanggaran Hukum Jelang Pemilu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Salmiah Sapar, mengungkapkan adanya kecenderungan pelanggaran hukum undang-undang informasi dan transaksi elektronik menjelang Pemilu 2024.

Hal itu jadi temuan dalam penelitian skripsi Salmiah Sapar berjudul "Analisis Ujaran Kebencian dalam Wacana Politik Menjelang Pemilu 2024 di Twitter".

Salmiah mengkaji linguistik forensik dalam penelitian skripsinya.

Linguistik forensik merupakan cabang ilmu yang tergolong baru dalam bidang linguistik yang mengkaji aspek kebahasaan dalam rangka membantu penegakan hukum dan membantu menganalisis alat bukti kejahatan berupa kebahasaan.

"Peran linguistik forensik dalam membantu penegakan hukum terbagi ke dalam dua sub kajian, yaitu language of the legal process yakni Bahasa dalam Proses Hukum dan language as Evidence yaitu bahasa sebagai alat bukti," kata Salmiah, dikutip wartawan dari penelitiannya Minggu (4/6/2023).

Dalam rangka menganalisis berbagai alat bukti pelanggaran hukum, analis harus menggunakan berbagai teori ilmu kebahasaan seperti Fonologi, morfologi, semantik, pragmatik, hingga sosiolinguistik.

Dari berbagai sub kajian linguistik forensik tersebut, Salmiah Sapar memfokuskan perhatian pada language as evidence (bahasa sebagai alat bukti) yaitu mengkaji kecenderungan pengguna media sosial Twitter.

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar tersebut menggunakan teori SPEAKING Dell Hymes untuk menganalisis data temuan kecenderungan pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik di media sosial Twitter terkait wacana politik menjelang pemilu 2024.

Alumnus SMA Negeri 1 Takalar tersebut mengemukakan, penggunaan teori SPEAKING Dell Hymes pada skripsinya bertujuan untuk mengurai konteks peristiwa tutur yang dilakukan pengguna Twitter.

Hal tersebut penting dilakukan karena bahasa bersifat context dependence sehingga kita harus menginterpretasi teks berdasarkan konteks dan situasi ujarnya.

Dari hasil analisisnya, Salmiah menemukan adanya kecenderungan pelanggaran pasal 315, 310, 160, dan 15 KUHP terkait penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, menghasut, dan menyebarkan berita bohong.

Lebih lanjut, anak kedua dari pasangan Sapar dan Hamida (alm.) tersebut menyatakan bahwa hasil temuannya tersebut hanya berupa temuan kecenderungan.

Sebab yang berhak memutuskan hal tersebut adalah pihak terkait jika kecenderungan pelanggaran undang-undang tersebut berlanjut pada proses hukum.

"Karena data pada penelitian ini tidak akan berimplikasi pada proses hukum karena data-data tersebut termasuk ke dalam delik aduan," kata Salmiah.

Berdasarkan hasil penelitiannya, mahasiswa yang bercita-cita menjadi saksi ahli bahasa tersebut menyarankan kepada pengguna media sosial agar lebih bijak menggunakan media sosial.

"Karena selain terkait masalah konsekuensi hukum, penggunaan bahasa pada media sosial juga mencerminkan karakter penggunanya," kata Salmiah.

Salmiah Sapar menyampaikan terima kasih kepada kedua pembingnnya, Dr. Andi Adam, M.Pd. selaku pembimbing pertama dan Rahmatiah, S,Ag., M.Pd., selaku pembimbing kedua.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Prodi Dr. Andi Paida, M.Pd. berserta jajaran dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang membuka ruang seluas-luasnya kepada mahasiswa yang ingin mengembangkan keilmuannya pada semua ruang kajian kebahasaan.

“Terima kasi kepada dosen-dosen yang selama ini memperlakukan kami seperti anak sendiri," kata Salmiah.