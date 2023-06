Merawat Indonesia Lebih Penting sekadar Cawapres

Oleh: Muliaty Mastura Yusuf

Wakil Sekretaris KAHMI Sulsel



TRIBUN-TIMUR.COM - Pesta pemilu 2024 serasa di depan mata. Partai peserta pemilu nampak sangat sibuk mengurus agenda penting ini, termasuk ribut-ribut soal proporsional terbuka atau tertutup, strategi menetapkan dan menempatkan komposisi caleg dari semua tingkatan dan tentu dukung mendukung capres dan cawapres.

Gegap gempita menyambut tahun pemilu dibarengi pula dengan rasa was-was akan pelaksanaan pemilu itu sendiri, apakah jadi dilaksanakan atau tidak.

Sebab, wacana-wacana penundaan pemilu ini, bagaikan arus besar yang akan meledak, bila tidak segera kita siap menghadapi ledakan itu.

Membaca berita, menonton di TV dan menyimak sajian informasi di media sosial, wacana tentang efek penundaan pemilu telah banyak digelontorkan oleh para tokoh, pengamat politik, dan akademisi.

Demikian halnya saat Menkopolhukam Prof Mahfud MD ketika mengadakan safari silaturahmi dengan pengurus Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sulsel dan Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (UII) di Hotel Claroserta Mubes IKA UIN Alauddin di Sultan Alauddin Hotel & Convention akhir Februri 2023, menjelaskan beberapa hal terkait urgensi merawat Indonesia, menjaga jiwa nasionalisme, menjunjung tinggi soliditas, menghargai perbedaan-perbedaan pilihan politik, tetap kiritis terhadap persoalan yang menyeruak serta menjaga integritas dan bahaya disintegrasi.

Perhelatan politik panas di 2024 ini, bukan pada siapa yang akan menjadi capres dan cawapres, tetapi yang paling penting adalah pemilu tetap terlaksana sesuai tahapan yang telah ditetapkan.Penekanan Prof Mahfud ini, sebagai warning agar kita bisa lebih hati-hati menyikapi adanya oknum-oknum yang secara sengaja atau tidak, didesain sedemikian rupa atau menggunakan pola seperti apa, sehingga agenda pemilu 2024 tidak terselenggara.

“Saya tidak ingin menanggapi tentang pertanyaan akan menjadi cawapres atau tidak. Yang penting bagi saya, pemilu ini berlangsung. Silakan mendukung presidennya siapa namun tetap menghargai perbedaan-perbedaan pilihan itu.”

Hal ini menjawab pertanyaan dari audiens tentang peluang besar bagi Prof Mahfud MD untuk menjadi cawapres. Tetapi, atas sikap kenegarawanannya, Ketua Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI ini, lebih memilih mengajak kepada seluruh elemen masyarakat dengan ide yang sama, bersatu merawat dan membangun Indonesia.

Merawat Indonesia yang telah sukses menjalankan pesta demokrasi sebanyak 12 kali, sejak pemilu pertama 1995 hingga pemilu 2019. Pemilu dengan berbagai macam dinamika yang sarat kecurangan. Di era yang lebih terbuka ini, pelaksanaan pemilu lebih dapat terpantau oleh tim pemantau pemilu independen.

Pemilu dengan melibatkan lembaga-lembaga survei untuk mengetahui tingkat elektabilitas kandidat, dan setiap kecurangan yang terjadi, dapat dilaporkan ke pihak berwenang. Hal mana pemilu di masa Orde Baru, yang demikian ini kita tidak temukan.

Semangat merawat Indonesia dengan berbagai macam suku, agama, bahasa daerah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Terdapat 1.340 suku bangsa, 17 ribu pulau, 38 propinsi dan 416 kabupaten, 98 kota. Sebanyak 39 dari 718 bahasa daerah yang telah direvitalisasi tahun 2022; memiliki 1.728 Warisan Budaya Tak Bergerak (WBTB) dengan enam agama resmi.

Merawat Indonesia yang secara resmi telah diikrarkan pada 28 Oktober 1928. Nama Indonesia pertama kali muncul pada 1850 di majalah Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA) yang terbit di Singapura.