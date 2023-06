Bukti Ramadhan Sananta Fix ke Persis Solo, PSM Makassar Kini Punya Calon Pengganti Jebolan Timnas

TRIBUN-TIMUR.COM - Eks pemain PSM Makassar Ramadhan Sananta hampir dipastikan berseragam Persis Solo musim 2023 / 2024.

Ramadhan Sananta hengkang dari PSM Makassar setelah Liga 1 musim 2022 / 2023 berakhir.

Kepastian Ramadhan Sananta akan berseragam Persis Solo musim 2023 / 2024 dibocorkan akun Instagram @saksiball, Rabu (31/5/2023).

Akun saksiball memposting foto Ramadhan Sananta berada di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali.

Kuat dugaan Ramadhan Sananta akan bertolak ke Solo membela Persis Solo.

"Tinggal diresmikan aja sama Persis Solo yang mulia."

Persis Solo sebenarnya sudah memberikan kode keras merapatnya empat pemain baru untuk musim depan, termasuk Ramadhan Sananta.

Sebelumnya, ada beberapa kode jika Ramadhan Sananta akan berseragam Persis Solo musim ini.

Kode pertama, Kapten timnas U-22 Indonesia, Rizky Ridho menyebut dalam siaran instagram live pada 17 Mei 2023.

"Sananta OTW (On The Way atau bahasa Indonesia-nya menuju) Sakjose," kata Rizky Ridho.

Sakjose sendiri sering digunakan suporter Persis Solo untuk memberikan semangat atau pujian untuk para pemainnya.

Begitupula Media Officer Persis Solo, Bryan Barcelona, juga memberikan kode jika Ramadhan Sananta telah resmi berseragam klub Kaesang Pangarep.

Ia hanya menunggu waktu kapan jadwal pemain baru Persis Solo diperkenalkan ke publik.

"Ya intinya pemain baru insya Allah dari segi dokumentasi dan birokrasi sudah selesai semua tinggal nunggu di umukankan saja," kata Bryan Barcelona saat ditemui wartawan di latihan perdana Persis, Sabtu (20/5/2023).