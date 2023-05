Warga Jatim Kini Bisa Bayar Tagihan PDAM di bank bjb

SURABAYA, TRIBUN - Saat ini, pelanggan PDAM di sejumlah wilayah di Jawa Timur bisa melakukan waterbill payment atau pembayaran tagihan air di bank bjb. Tak perlu lagi antre, pelanggan bisa langsung melakukan pembayaran via aplikasi DIGI by bank bjb.



Selain itu, pelanggan juga bisa melakukan pembayaran di ATM bank bjb terdekat. Sehingga, membayar rekening air menjadi lebih praktis dan cepat, tak perlu lagi mengantre di loket ataupun PPOB.



Hal ini terlaksana berkat kerja sama antara bank bjb dengan aggregrator PDAM yaitu PT Magna Karsa Mulya (MKM) perihal waterbill payment. Sejak 24 Mei 2023, bank bjb telah menyediakan layanan waterbill payment untuk para pelanggan di wilayah kota dan kabupaten di Jawa Timur meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto.



Kerja sama antara kedua belah pihak diresmikan dalam acara Launching Ceremony Waterbill payment yang diselenggarakan pada Kamis 25 Mei 2023 di Hotel Aston Inn, Surabaya. Acara meliputi peresmian kerja sama antara kedua belah pihak terkait layanan pembayaran tagihan air minum.



Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan, kerja sama antara kedua belah pihak merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan pada nasabah dan masyarakat.



"Perluasan layanan perbankan bank bjb ini ditujukkan untuk mempermudah kebutuhan masyarakat. Saat ini pelanggan Perumda Delta Tirta Sidoarjo, Perumda Giri Tirta Gresik, dan Perumdam Mojopahit Mojokerto sudah bisa melakukan pembayaran rekening air di DIGI by bank bjb ataupun ATM bank bjb," ungkap Widi.



Adapun acara launching ceremony dihadiri oleh Pemimpin bank bjb Cabang Surabaya Heru Baharudin, Direktur Utama Perumda Giri Tirta Gresik Kurnia Suryandi dan Manager Sekretaris Perumda Delta Tirta M. Ali Abdurrosyid.