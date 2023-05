Mengenal Sosok Abigail, Top Model Cilik Indonesia Berdarah Sulsel, Prestasinya Segudang

TRIBUN-TIMUR.COM - Abigail Marsha Tenggara, putri cantik berusia 8 tahun anak pertama dari pasangan Andy Tenggara dan Fitri. Meski masih cilik namun prestasinya di dunia modeling terbilang membanggakan.

Abigail adalah finalis top Indonesia kategori anak tahun 2023. Berbagai event modeling pun Abigail selalu tampil menawan di antaranya, Show Id Creative Festival Surabaya 2022, Surabaya Fashion Week 2023, Malang Fashion Fest 2023, Pesona Batik Nusantara Jakarta 2023, Jogja Fashion Parade 2023, dan Muslim Fashion Runway (Mufway) Surabaya 2023.

Selain itu, Abigail pernah tampil di event pesona Ramadhan 2023 di main hall kantor DPRD Malang serta Central Java Fashion Week 2023 di Solo.

Abigail Marsha Tenggara (DOK PRIBADI)



Karena bakat yang dimilikinya, Abigail pun berkesempatan mengenakan kostum karya desainer ternama. Seperti pakaian kasual karya Ask by Ainun, gaun mewah, dan art make-up (face painting) bertema Palladium Excotic oleh Desainer Purwakhanti.co by Adi Sufrianto.

Ibu Abigail, Fitri adalah perempuan asal Kota Parepare Provinsi Sulsel. Sosoknyalah yang selalu membimbing Abigail dan menyekolahkan di sekolah model untuk mengembangkan bakatnya.(*)