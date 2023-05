Tinggalkan Madinah Usai Isya, 1.899 Jemaah 5 Kloter Langsung Thawaf dan Subuhan di Masjidil Haram

TRIBUN-TIMUR.COM, MADINAH - Dua hari lagi, Kamis (1/6/2023) malam, sedikitnya 1.899 jemaah gelombang pertama, dijadwalkan meninggalkan Madinah menuju Mekah.

Jemaah dari 5 kloter awal Gelombang I ini, dijadwalkan masuk sekitar 45 bus sekitar pukul 20.00 hingga 22.00 WAS.

Dengan asumsi perjalanan darat 5 hingga 6 jam, jamaah bisa langsung menunaikan ibadah umrah wajib, sekaligus sholat jamaah Subuh di Masjidil Haram.

Kelima kloter dan jamaah itu antara lain; Jakarta Pondok Gede (JKG 393), Donohudan Solo (SOC 360), Makassar (UPG 393), Banda Aceh (BTJ 393) dan embarkasi Kualanamu Medan (KNO 360 jamaah).

Laporan dari ketua kloter, kepala sektor, dan pembimbing ibadah dari kloter di Madinah, menyebutkan di hari Kamis (1/6/2023) itu, sebagian besar sudah merampungkan ibadah jamaah sholat arbain 40 rakaat dan ziarah ke Masjid Nabawi.

Kondisi Mekkah (Tribun-Timur.com)

Data keberangkatan yang dikonfirmasi Kepala Daerah Kerja (Daker) Madinah Zainul Muttaqien, dan divalidasi setidaknya emoat kepala seksi; (layanan kedatangan-kepulangan, kasi transportasi, kasi bimbingan ibadah, dan kasi akomodasi).

Konsultan Ibadah PPIH Daerah Kerja Madinah KH Wasir Ali, mengkonfirmasikan tahapan ibadah ke-1.899 jamaah gelombang pertama itu dikategorikan Haji Tamattu.

"Niat ihram, dari Birr Ali, thawaf, sai lalu tahallul, lalu melepas pakaian ihram, untuk menunggu wuquf," ujarnya.

Setidaknya ada sekitar 110 ribu jamaah haji gelombang I dari 264 kloter, dijadwalkan niat ihram dari Birr Ali Madinah dan menunaikan umrah wajib haji di Mekkah, dalam periode 2 pekan (1 - 16 Juni 2023).

Jamaah gelombang I ini selanjutnya akan bergabung dengan sekitar 120 ribu jamaah Gelombang II yang menunaikan niat haji dari Mekkah.

Tamattu adalah pilihan proses haji dengan mendahulukan ibadah umrah, lalu niat ihram lagi untuk ibadah haji.

Tamattu berasal dari kata tamatta’. Artinya bersenang-senang.

Jadi setelah tahallul, jamaah haji tamattu sah melepaskan pakaian ihram, sambil menunggu awal masa wuquf di Arafah, mulai 8 Dzulhijjah.

Hari ini, Selasa (30/5/2023), sekitar 6.983 jamaah dan petugas haji dari 10 embarkasi haji Tanah Air, akan mendarat di terminal haji bandara Amir Muhammad bin Abdul Azis (AMMA) Madinah.

Kedatangan jamaah hari ketujuh di Gelombang I ini, tercatat dalam 19 kelompok terbang (flight), dengan dua maskapai; 10 Garuda Airlines (GA)?dan 9 Saudia (SV).

Setidaknya, 7 kloter sore hingga malam diprediksi disambut hujan skala ringan saat pesawat mendarat dan check in di hotel.

Tujuh kloter itu antara lain, Makassar (UPG 9 pukul 13.30), Batam (BTH 11 pukul 16.25 WAS), Solo (SOC 18; 16.40 WAS), Jakarta (JKG 18, 16;35), Medan (KNO 7, 18.40 WAS), Jakarta Bekasi (JKS 15; 19:30 WAS), dan Jakarta (JKS 15; 19:35 WAS).