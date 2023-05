Profil Syifa Zeplania Mulfa, Gadis Asal Gowa Juara 1 Duta Genre Sulsel 2023

TRIBUN-TIMUR.COM, GOWA - Syifa Zeplania Mulfa asal Kabupaten Gowa berhasil meraih juara 1 pada Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas Genre Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel)

Syifa sapaan akrabnya mengatakan sangat bersyukur atas raihan ini.

Baginya, ini suatu kebanggaan bisa menjadi Duta Genre Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Gadis 18 tahun ini tidak menyangka bisa keluar sebagai juara satu di ajang yang diikuti Duta Genre Kabupaten dan Kota se-Sulsel.

“Alhamdulillah, tentu hal ini menjadi sejarah terbesar yang ada di hidup saya," katanya, Minggu (28/5/2023)

"Menjadi seorang Duta Genre di Sulawesi Selatan adalah perasaan yang tak mungkin saya capai. Tapi Jumat 26 Mei lalu, membuktikan kepada saya bahwa "Syifa you did it" kamu bisa dan kamu mampu melakukannya,” sambungnya.

Anak dari pasangan Muh Fajar dan Hj Muliani ini menuturkan, pencapaian ini tidak raih begitu saja.

Tetapi menurutnya, ada proses dan tantangan yang telah dilalui sehingga bisa ke titik juara.

Gadis kelahiran tahun 2004 ini menyebut, beberapa tahap penilaian yang dilewati, mulai dari pra karantina yang di laksanakan selama 1 bulan.

Seperti, mengikuti pembekalan materi, challange membuat 15 video di instragram dengan tema yang berbeda, Live Instragram dengan para finalis Duta Genre Sulawesi Selatan Tahun 2023.

"Setelah pra karantina, tibalah karantina yang dilakukan selama 3 hari di hotel, yaitu melakukan tes tertulis, tes implementasi modul tentang kita, dan tes wawancara," ucap dia

Hal tersebut menjadi penilaian untuk masuk di 12 besar dan setelah masuk di 12 besar, yang jadi penilaian itu adalah orasi, dan tanya jawab.

Namun, anak pertama dari empat bersaudara ini ini selalu yakin bahwa usaha yang selama ini ia lakukan akan berbuah manis.

Syifa juga yakin tantangan yang ada akan semakin mendorong dirinya agar mampu dan bisa menjadi representatif bagi seluruh remaja yang ada di Sulawesi Selatan.