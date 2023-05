Gelar Survey Serentak, Project The Al Fath Makassar Ajak Pelanggan Saksikan Proses Pembangunan

TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

Tenaga pemasaran project The Al Fath Makassar menjelaskan proses dan progres pembanguna The Al Fath Makassar kepada calon customer saat acara Survey Serentak yang berlangsung di lokasi project The Al Fath Makassar, Jl Toddopuli 6, Makassar, Sabtu (27/5/2023). Project yangg terdiri dari The Al Fath 1, The Al Fath 2 dan The Al Fath Flipper merupakan bagian dari Holding Haluoleo Land Group