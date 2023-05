PENTING! Durasi Sarapan dan Makan Jamaah di Tiap Hotel di Madinah 3 Jam

MADINAH, TRIBUN - Inilah salah satu informasi penting dari otoritas penyelenggara ibadah haji 1444 Hijriyah di Arab Saudi.

Mayoritas pengelola hotel akomodasi jamaah haji Indonesia di Madinah, mengalokasikan waktu masing-masing 3 jam untuk waktu sarapan, makan siang, dan makan malam, di restoran hotel.

"Tiga jam itu waktu toleransi dan negosiasi kita dari pihak hotel dan jasa katering. " kata Kepala Seksi Akomodasi Daker Madinah Ali Machzumi kepada jurnalis Media Center Haji (MCH), Selasa (22/5/2023) siang.

Tiga jadwal makan siang itu Sarapan (06.00 hingga 09.00 WAS), makan Siang (12.00 hingga 15.00 WAS), dan makan malam (19.00 hingga 22.00 WAS).

"Makan sebaiknya di restoran atau mezanin atau bisa juga dibawah ke kamar," ujar Machzumi.

Peringatan ini dikemukakan Ali Machzumi, usai final check kesiagaan petugas akomodasi Daker Madinah.

Machzumi menyebut final check ini sekaligus inspeksi acak 6 dari 91 unit hotel di Markaziyah (radius 100 hingga 500 m dari Masjid Nabawi).

Sedikitnya 6.383 jamaah Indonesia, dijadwalkan tiba di bandara Madinah,Kamis (24/5/2023).

Makanan jamaah disiapkan 21 perusahaan jasa katering di Madinah.

Tiap kloter akan mendapat jatah 27 box makan untuk 9 hari masa Ziarah Arbain di Madinah.

Jamaah kloter I mulai masuk di 9 asrama haji embarkasi Tanah Air, Selasa (22/5) dan Rabu (23/5/2023).

Jamaah kloter I ini adalah debut gelombang pertama haji.

Menteri Agama Yaqut Cholil Chomas dan Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi dijadwalkan melepas kloter pertama jemaah haji Indonesia 1444H/2023M, Selasa (23 Mei 2023) pukul 22.30 WIB di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Banten.

Sedangkan 8 kloter I lain akan dilepas terpisah oleh Gubernur dan Kepala daerah masing-masing.