Dihadiri 600 Peserta, Mahasiswa UNM Sukses Gelar Seminar Nasional Tentang Teknologi Pendidikan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mahasiswa Teknologi Pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar sukses menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema yang menarik, yaitu "Educational Technology: A Way to Prevent the Possibility of a Lost Generation".

Acara ini merupakan bagian penting dari serangkaian kegiatan dalam rangkaian acara Internasional EDU FAIR 2023 yang mengusung tema T.E.C.H (Technologi, Education, Creative, and Humanity).

Seminar tersebut menampilkan tiga pembicara yang berkompeten di bidangnya, antara lain Dr Zulkhairil Akba dari Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Muhammad Adning selaku Ketua Umum APTPI, dan Lintang Ratri, S.Sos, M.Si, seorang dosen Komunikasi dari FISIP UNDIP.

Ketiga pembicara tersebut membahas topik yang relevan, seperti Pembelajar Adaktif, Teknologi Inklusif di Era Digital, dan Budaya Digital dalam Lost Generation.

Acara seminar ini dihadiri oleh hampir 600 peserta dari berbagai latar belakang, yang tampak antusias mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di Ballroom Teater Phinisi, Gedung Phinisi UNM, pada Minggu (21/5/2023).

"Mudah-mudahan pesan yang disampaikan oleh para pembicara hebat ini dapat dibagikan oleh banyak orang," ujar Muh. Raihan Fajrin, ketua panitia pelaksana.

Sebagai acara tahunan yang telah rutin diselenggarakan sejak 2012, Seminar Nasional ini merupakan salah satu agenda yang ditunggu-tunggu oleh Mahasiswa Teknologi Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar.(*)