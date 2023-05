Alami Gangguan Kejiwaan saat Gagal Nyaleg, RSUD dr La Palaloi Maros Siap Terima Pasien BPJS

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - RSUD dr La Palaloi Maros siap melayani konsultasi psikolog bagi para caleg yang gagal di Pemilu 2024 yang mengalami gangguan mental dan kejiwaan.

Direktur RSUD dr La Palaloi, Sri Syamsinar menuturkan ada satu dokter spesialis jiwa yang disiapkan.

Namun, tak ada ruangan khusus perawatan jiwa yang disiapkan untuk caleg yang gagal pemilu.

“Untuk konsul didokter jiwa bisa dan rawat jalan, sedangkan yang butuh perawatan atau rawat inap kami rujuk,” katanya, Selasa, (23/4/2023).

Hal itu disebabkan karena terbatasnya ruangan dan SDM di RSUD dr La Palaloi.

“Sejauh ini kami tidak siapkan, Mengingat keterbatasan ruangan dan SDM terkait perawatan jiwa ada kriteria tersendiri,” bebernya.

Makanya ia akan melakukan rujukan jika ada pasien yang memerlukan perawatan kejiwaan yang serius.

“Kami akan rujuk ke Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi,” ujarnya.

Untuk layanan Kejiwaan ini kata dia bisa menggunakan layanan BPJS.

“Jika ada indikasi maka bisa menggunakan BPJS, tapi tetap harus melalui puskesmas untuk rujukan jika rawat jalan,” tuturnya.

Jika rawat inap atau kasus emergency bisa langsung ke UGD.

Diketahui Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi Kota Makassar telah menyiapkan kamar bagi calon legislatif (caleg) gagal yang mengalami stres atau terkena gangguan jiwa.

Bahkan disiapkan kamar kelas pejabat atau istilah Very Important Person (VIP) dan Very Very Important Person (VVIP) lengkap fasilitas di dalamnya bagi caleg yang mengalami stres.(*)