Street Food Novotel Makassar Tawarkan AYCE Corndog, Nasi Goreng, Martabak Daging, Hingga Bakso Tusuk

Makassar, Tribun - Untuk pecinta kuliner Makassar, Hotel Novotel Grand Shayla Makassar menghadirkan event kuliner all you can eat (Ayce) atau makan sepuasnya bertajuk Street Food.

Digelar dengan konsep outdoor di area halaman depan hotel Novotel Makassar yang berlokasi di Jl Chairil Anwar No 2, Makassar ini, setiap Jumat dan Sabtu mulai pukul 18.30 wita.

"Mulai dari pukul 18.30 sampai 22.00 wita pengunjung bisa makan sepuasnya puluhan menu makanan dan minuman, di area terbuka ditemani entertainment berupa musik akustik live,” ujar F&B Assistant Manager Novotel Makassar Henry kepada Tribun Timur Jumat (19/5/2023).

"Menu kami pokoknya yang biasa ada di khaki lima, kami bawa ke sini,ada aneka nasi bakar, sate, bakso, nasi goreng, rujak, mi, martabak, bahkan corn dog" ujarnya.

Menu-menu tersebut merupakan andalan Novotel dan merupakan menu yang paling banyak diminati customer.

"Kapasitas kami sekitar 25-30 orang. Bisa juga reservasi kalau lebih dari itu. Kami pernah melayani reservasi di street food sampai 120 orang,” papar Henry



Untuk harga, menurut Henry yakni Rp108 ribu per orang sudah termasuk pajak. “Untuk pembelian lima orang gratis satu orang,” jelasnya.

Selain itu juga ada promo penggunaan kartu kredit Bank Mandiri diskon 30 persen dengan pembelian minimal Rp 300 ribu maksimal Rp1 juta.

Sementara Marketing Communication Manager Novotel Makassar Grand Shayla Vina Taning mengatakan event ini digelar sejak awal Mei.

“Namun konsep serupa outdoor sudah digelar sejak tahun lalu dengan tema angkringan,” papar Vina.

"Target kami adalah masyarakat kota Makassar yang ingin bersantai malam hari atau malam mingguan, biasanya Sabtu lebih ramai daripada Jumat," tambah Vina.

Aneka menu

* Nasi Goreng ikan asin