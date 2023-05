YOUTUBE ERROR? Konten Kreator Mengeluh Tidak Bisa Unggah Video ke YouTube Hari Ini

TRIBUN-TIMUR.COM- Sejumlah konten kreator ramai-ramai mengeluhkan tidak bisa mengunggah video ke YouTube, Kamis 18 Mei 2023.

Keluhan disampaikan di salah satu media resmi YouTube di Twitter @YouTube.

"Dear youtube, the video i upload it is stuck at 100 persen Uploading its not progressing the video its broken, can you fix this problem please, Thank you, demikian di antara keluhan netizen.

Rata-rata konten kreator mengeluhkan tidak bisa mengunggah video ke YouTube hingga pukul 12.00 wib.

Keluhan sudah berlangsung selama 3 jam belum ada pernyataan resmi dari manajemen YouTube. (*)