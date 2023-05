Ma’had Al-Zaytun Jangan Matikan!

Oleh: M Qasim Mathar

Cendekiawan Muslim/Pendiri Ponpes Matahari

TRIBUN-TIMUR.COM - Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor dua tahun lagi genap berusia 100 tahun.

Didirikan pada tanggal 20 September 1926 (12 Rabiul Awwal 1345), alumni Gontor bertebaran di seluruh tanah air sebagai manusia berguna.

Ada Hasjim Muzadi (alm mantan ketum PB NU), Din Syamsuddin (mantan ketum PB Muhammadiyah), Nurkholish Madjid (alm cendekiawan, mantan ketum PB HMI, pendiri Universitas Paramadina), Ainun Nadjib (budayawan), dan banyak yang menjadi rektor, politisi, pebisnis, ada pula Abubakar Baasyir, Hidayat Nur Wahid, dan ketua NU terlama dalam sejarah NU serta memegang posisi penting di masa Soekarno dan Soeharto, seperti ketua MPR, yaitu Idham Chalid (alm.)

Dari rangkaian panjang alumni Gontor, nama Prof. Dr. Dr. (H.C.) KH. Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, MP. (Syekh Panji Gumilang) adalah tokoh penting keluaran Gontor, selain juga alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Syekh Panji Gumilang adalah pendiri dan pemimpin Ma'had Al-Zaytun yang akhir-akhir ini mengundang perbincangan.

Al-Zaytun bermoto: "Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Budaya Perdamaian" dan berslogan "Bashthotan fi al-'ilmi wa al-jismi". Washington Times (29 Agustus 2005) menyebut Al-Zaytun sebagai pesantren terbesar se-Asia Tenggara ("the largest Islamic madrasah in Southeast Asia").

Ribuan santri sedang dan sudah mengenyam pendidikan di Al-Zaytun.

Berdiri di atas lahan seluas 1200 hektar, calon santri dari negeri sendiri Indonesia dan luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Timor Leste dan Afrika Selatan, berdatangan ke Al-Zaytun. Al-Zaytun bekerja di atas landasan "Pesantren Spirit but Modern System" (Bersemangat pesantren tapi bersistem modern).

Seperti disebut oleh satu sumber: "kurikulum Al-Zaytun mengacu pada Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Muatan lokal pun diberikan kepada para siswa, seperti Piagam Madinah dan Hak Asasi Manusia serta Jurnalistik.

Selain itu, siswa dibekali kemampuan didaktik agar bisa mengajar. Santri Al-Zaytun mengatakan bahwa "mereka diajarkan Islam yang terbuka dan toleran, menghindari perpecahan seperti pada aliran Sunni dan Syiah dan menerima penganut agama lain, seperti ditulis oleh Post-Gazette, "Students at the school say they are taught an open, tolerant version of Islam, eschewing divisions such as Sunni and Shiite and accepting adherents of other religions." Agaknya, memang kalangan tertentu dari umat Sunni dan Syiah lantang bicara tentang Islam yang terbuka (inklusif) dan toleransi, tetapi juga masih berlangsung yang satu menyesatkan yang lain, baik lewat pidato maupun fatwa.

Belum lagi kalau muslim mazhab Ahmadiyah masuk dalam wacana keumatan muslim, fatwa penyesatan pun sudah tersedia.

Al-Zaytun ingin keluar dari hubungan umat yang saling menyesatkan itu. Itu tercermin pada moto, slogan dan landasan kerja Al-Zaytun sebagai sudah disebut di atas.

Langkah-langkah Al-Zaytun untuk keluar dari iklim perselisihan sesama muslim berbeda mazhab, menimbulkan hal yang mengundang kontroversi.