Bugis Waterpark Terus Diserbu, Target 10 Ribu Pengunjung Tiap Bulannya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jumlah pengunjung (visitor) Bugis Waterpark Adventure (BWP) Makassar mengalami peningkatan signifikan setiap pekannya.

Puncaknya berada pada akhir pekan kedua Mei 2023, yakni di angka 4 ribu pengunjung.

Operational Manager Bugis Waterpark Adventure Edy Kamal mengatakan, peningkatan jumlah visitor mencapai angka 30 sampai 40 persen setiap pekannya.

“Rata-rata (pengunjung) semuanya dari berbagai daerah. Seluruh daerah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat bahkan ada beberapa (pengunjung) dari Sulawesi Tengah. Alhamdulillah, trafficnya tetap positif dan terus bertumbuh setiap pekannya,” katanya, via rilis, Selasa (16/5/2023).

Pihaknya menargetkan visitor BWP setiap bulannya bisa mencapai 10 ribu pengunjung. Ia mengaku optimis bisa mencapai target tersebut.

Jika dikalkulasikan setiap pekannya dan melihat frekuensi visitor setiap pekannya, kita optimis (target) bisa mencapainya. Mengingat cukup banyak visitor rombongan yang buat kegiatan di BWP,” jelasnya.

Edy menjelaskan BWP tak hanya dijadikan sebagai tempat wisata bermain air semata.

Melainkan, dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi untuk rombongan dan kolega.

“Komitmen kami menjadikan BWP ini sebagai tempat berkumpul yang serbaguna. Artinya selain tempat wisata, BWP ini bisa menjadi tempat berkegiatan, baik silaturahim maupun untuk acara privat sekalipun. Tentu, kami (BWP) akan berikan pelayanan yang optimal untuk kenyamanan visitor,” jelas Edy.

Sales Manager Bugis Waterpark Adventure, Iwan Richardo Nainggolan menambahkan, salah satu daya tarik visitor berkunjung ke BWP adalah program promo setiap bulannya yang selalu dinantikan oleh khalayak.

Khusus pembelian satu tiket di 16 sampai 31 Mei 2023, maka visitor akan mendapatkan satu tiket gratis tambahan.

“Jadi buy one get one. Promo ini khusus untuk pembelian tiket di loket tiket,” kata pria yang akrab disapa Olan itu.



Selain itu, sambung Olan, dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) Bugis Waterpark Adventure yang ke 11 tahun, manajemen BWP juga memeberikan penawarn spesial lainnya untuk paket rombongan.

“Sebagai tanda cinta kami (BWP), bagi visitor yang bersama rombongannya, ada harga khususnya. Hanya bayar Rp 70 ribu saja sudah dapat tiket masuknya,” katanya.

“Kemudian apabila ingin include dengan makanannya, maka cukup bayar Rp 100 ribu saja. Harga ini berlaku untuk satu rombongan, dengan minimal 20 orang per rombongannya,” tutup Olan.(*)