PDIP Daftarkan Bacaleg

Video: PDIP Parpol Pertama Daftar Bacaleg di KPU Luwu Timur

Ada 35 berkas bacaleg yang disetor PDIP Luwu Timur saat pendaftaran di KPU Luwu Timur.

Penulis: Ivan Ismar | Editor: Hasriyani Latif
zoom-inlihat foto Video: PDIP Parpol Pertama Daftar Bacaleg di KPU Luwu Timur
TRIBUN-TIMUR.COM/IVAN ISMAR
DPC PDIP Luwu Timur mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) di KPU Luwu Timur, Kamis (11/5/2023). PDIP merupakan partai politik pertama daftarkan bacaleg ke KPU. 

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - PDIP Luwu Timur partai politik pertama yang mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) di KPU Luwu Timur, Kamis (11/5/2023).

Sekretaris DPC Luwu Timur, Ober Datte, yang memimpin rombongan bakal caleg partai besutan Megawati Soekarnoputri itu mendaftar.

Hadir juga Wakil Ketua Bidang Politik Hukum HAM dan Perundang-undangan PDIP Luwu Timur Muh Nur.

Komisioner Divisi Teknis KPU Luwu Timur Muhammad Abu dan komisioner Hastuti dan Adam Safar yang menerima berkas.

Ada 35 berkas bacaleg yang disetor.

Sebagai informasi, ada lima dapil pada Pemilu 2024 di Luwu Timur.

Terdiri dari Dapil 1 meliputi Kecamatan Malili-Wasuponda (8 kursi).

Dapil 2 meliputi Angkona- Kalaena (4 kursi).

Kemudian Dapil 3 meliputi Burau-Wotu (8 kursi).

Lalu Dapil 4 meliputi Mangkutana, Tomoni dan Tomoni Timur (7 kursi).

Serta Dapil 5 meliputi Towuti-Nuha (8 kursi).

Simak videonya:

(*)

Sumber: Tribun Timur
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