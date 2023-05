Alasan AHY Pasrah Biarkan Anies Baswedan Pilih Sosok Cawapres Terungkap, Elektabilitas Cukup Baik

TRIBUN-TIMUR.COM - Sikap Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipuji dan dinilai bijak telah membiarkan Anies Baswedan pilih sosok Cawapres.

AHY kini pasrah dan memberikan percayakan kepada Anies Baswedan untuk pilih sosok cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

"Berpasrahannya AHY dan Partai Demokrat kepada Anies Baswedan dalam menentukan calon wakil presiden merupakan keputusan yang sangat bijaksana dan patut diapresiasi," ujar Bawono Kumoro, seorang peneliti Indikator Politik Indonesia, dalam pernyataannya yang dikutip pada hari Senin (8/5/2023).

Menurut Bawono, keputusan AHY untuk sepenuhnya mempercayakan Anies dalam menentukan calon wakil presiden adalah bentuk konsistensi antara kata-kata dan tindakan.

"Ini mencerminkan konsistensi dari ucapan 'You are the leader' yang pernah diungkapkan oleh AHY kepada Anies Baswedan di hadapan publik beberapa bulan yang lalu," ungkap Bawono.

Bawono menyatakan, kinerja AHY dalam hal elektabilitas hingga saat ini cukup baik.

"Berdasarkan temuan survei terbaru dari Indikator, dia berada di posisi tiga teratas," ujar Bawono.

Bawono menambahkan, sikap AHY yang memilih menyerahkan penentuan calon wakil presiden menunjukkan adanya prioritas utama lain di internal partai-partai Koalisi Perubahan daripada penentuan calon wakil presiden.

Prioritas itu, kata Bawono, adalah penguatan soliditas koalisi terutama memastikan tiket pencalonan Anies.

Saat ini terdapat 3 partai politik yang mengusung Anies sebagai bakal capres.

Mereka adalah Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebelumnya diberitakan, AHY menyebut Demokrat, Nasdem, dan PKS sepakat membiarkan Anies menentukan sendiri siapa sosok pendampingnya.

"Kami ingin terus membangun komunikasi yang semakin intensif, baik yang dilakukan secara langsung oleh tim kecil.

Dan tentunya semua kami sudah serahkan kepada bacapres kita, Mas Anies Baswedan, sesuai dengan piagam kesepakatan yang telah ditandatangani oleh ketiga partai," ujar AHY saat ditemui di Senayan, Jakarta, Minggu (7/5/2023).