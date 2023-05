Ngonten Bareng With Brands And Creator Bersama Ririn Syaputri

TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN

Konten kreator edukasi, Ririn Syaputri menggelar Ngonten Bareng With Brands And Creator di Aurora Space and Studio Center Point Of Indonesia (CPI) Makassar, Minggu (7/5). Kegiatan khusus bagi muslimah ini didukung 4 brand ternama yaitu Emina, Yotta, Xilau dan Seleraa yang masing-masing menghadirkan pemateri yang ekspert di bidang sosial media.