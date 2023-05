100 Tenant Food dan Fashion Ramaikan Coolture Market di PiPo

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - LV Project menggelar Coolture Market di Phinisi Point (PiPo) Makassar pada 3-7 Mei 2023.

Bazar tersebut diisi lebih dari 100 tenant yang terdiri dari tenant F&B, fashion hingga beauty.

Owner LV Project, Alvina Margareta mengatakan event kali ini bakal berlangsung dengan meriah.

“Ini diikuti lebih 100 tenant food hingga fashion, dan ini bakal meriah,” kata Alvina, saat ditemui Minggu (7/5).

Alvina menyebut, meskipun lebaran Idulfitri telah berlangsung, namun kebutuhan fashion masih menjadi incaran.

“Fashion di Indonesia tetap berjalan, meskipun sudah lebaran orang tetap belanja, mencari model terbaru mungkin,” sebutnya.

Pengunjung berburu kuliner dalam Coolture Market di Phinisi Point (PiPo) Makassar, Sabtu (6/5/2023). Event yang digelar oleh LV Project diikuti lebih dari 100 tenant yang terdiri dari tenant F&B, fashion hingga beauty.

Banyak rangkaian acara yang dihadirkan sepanjang event berlangsung, mulai K-pop Competition, Workshop Painting, dan berbagai aktivitas lainnya.

Kegiatan ini juga disupport oleh Brand Make up ternama Make Over.

Make Over juga membuka booth didalam kegiatan ini agar memudahkan peserta acara yang ingin berbelanja makeup dapat langsung mendatangi booth yang tersedia.

Adapun promo yang diberikan yaitu diskon on the spot hingga 30 persen dan terdapat voucher diskon 20 persen yang dapat digunakan untuk transaksi selanjutnya di Independent Store Make Over di Mal Ratu Indah Makassar.

Tenant Make Over dalam Coolture Market di Phinisi Point (PiPo) Makassar, Sabtu (6/5/2023). Event yang digelar oleh LV Project diikuti lebih dari 100 tenant yang terdiri dari tenant F&B, fashion hingga beauty.

Bank CIMB Niaga turut mendukung event Coolture Market. Beragam program promo spesial disajikan oleh pihak Bank CIMB Niaga, seperti cashback 50 persen dengan belanja menggunakan scan QRIS OCTO Mobile.

Disiapkan pula e-voucher belanja Rp 100 ribu dengan pembukaan tabungan sebesar minimal Rp 100 ribu di booth Digital Lounge, dan berbagai penawaran menarik lainnya.

Branch Manager Bank CIMB Niaga Makassar, Erwin Wilar mengatakan pihaknya senantiasa mendukung pertumbuhan UMKM.

“Tentunya dengan layanan perbankan dan layanan digital yang dimiliki, membuat seluruh transaksi makin mudah, bahkan dalam satu genggaman gadget, seperti pembukaan rekening bisa melalui aplikasi OCTO Mobile yang bisa didownload langsung di mobile phone,” kata Erwin.