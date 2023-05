Tribun Network Berduka, H A Thahir Tualle Ayahanda Pemred Tribun Timur Nur Thamzil Tahir Wafat

TRIBUN-TIMUR.COM - Innalillahi wainna ilaihi rajiun.

Keluarga besar Tribun Timur dan Tribun Network turut berduka cita atas wafatnya H A Thahir Tualle pada usia 88 tahun.

Almarhum adalah ayahanda dari Nur Thamzil Thahir, Pemimpin Redaksi Tribun Timur dan GM Content Tribun Network Indonesia Timur.

Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Jagong, Kabupaten Pangkep, Sulsel, Jumat, 5 Mei 2023, sekitar pukul 06.00 Wita.

Allaahummaghfir lahu warham hu wa'aafi hii wa'fu anhu wa akrim nuzula hu wa wassi'madkhala hu wahgsil hu bilmaai wats-tsalji walbaradi wanaqqi hi minal khathaayaa kamaa yunaqqats tsaubul abyadlu minaddanasi wa abdil hu daaran khairan min daari hi wa ahlan khairan min ahli hi wazaujan khairan min zaoji hi wa adkhil hul jannata wa'aidz hu min'adzaabil qobri wa fitnati hi wa min'adzaabin naar.

(Ya Allah, ampunilah, rahmatilah, bebaskanlah dan lepaskanlah dia. Dan muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah dia. Dan muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah jalan masuknya, cucilah dia dengan air yang jernih lagi sejuk, dan bersihkanlah dia dari segala kesalahan bagaikan baju putih yang bersih dari kotoran).(*)