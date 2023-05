Prom Night di The Rinra Hanya Rp250 Ribu Seorang Termasuk DJ dan Buffet, Nginap Rp919 Ribu

wisatawan asal Canada tengah check-in di Lobby The Rinra Makassar, beberapa waktu lalu

Makassar, Tribun - The Rinra Makassar kembali menghadirkan berbagai promo di bulan Mei.

Promonya, meliputi, promo kamar dan social event.

The Rinra menyediakan paket Prom Night mulai dari Rp 250 ribu nett per orang, minimal order 100 orang.

Harga ini sudah termaksud menu buffet internasional atau nusantara untuk 100 tamu undangan, penggunaan ballroom selama 4 jam, penampilan DJ selama 60 menit, free photobooth, red carpet arrival, set-up dan sound system standart.

"Menjelang masa penamatan sekolah, The Rinra menyediakan paket Prom Night yang menarik. Tentunya untuk merayakan kelulusan dan membuat malam prom akan menjadi kenangan yang tak terlupakan seumur hidup dengan harga mulai Rp250,000nett/pax,” ujar Marcom Manager The Rinra, Umay Adrizah.

Nusantara Ballrom menjadi salah satu unggulan dari The Rinra Makassar.

Ballroom berkapasitas 1.000 orang dan memiliki pemandangan laut lepas, matahari terbenam dan kawasan wisata Pantai Losari.

Berbagai event wedding, graduation, meeting dan conference berskala nasional pernah digelar di Ballroom hotel ini.

Nginap Rp919 Ribu

Sementara untuk paket menginap, The Rinra Makassar mengusung tema Mighty May, Scenary Everywhere.

dalam paket Mighty May ini amar deluxe room dengan harga special harga mulai Rp919 ribu nett per malam.

Paket tersebut kata dia, sudah termasuk sarapan untuk empat orang (2 dewasa dan 2 anak) dan diskon hingga 20 persen untuk F&B outlet yaitu Sunachi Harbour, Lontar Dining, Bar On 3 dan Pizza E Birra Makassar.

“Khusus loyalty member melalui PHI Card akan mendapatkan tambahan potongan harga," ujarnya, Jumat (5/5/2023)

Menurutnya, tunjuan promo ini untuk meningkat okupansi di tengah antusias masyrakat yang semakin tinggi untuk staycation.

“Prioritas utama kami adalah memberikan pengalaman menginap yang nyaman bagi seluruh tamu. Dengan mengusung konsep hotel resort di perkotaan yang memberikan ketenangan dan pemandangan yang indah. Tentunya kami dapat menjadi pilihan staycation, liburan hingga perjalanan bisnis anda," bebernya.

Jika ingin mendapatkan promo kamar Mighty May, caranya sangat mudah.

Pembeli bisa langsung melakukan reservasi atau pembelian langsung ke The Rinra Makassar atau silahkan download aplikasi PHICARD melalui Android: https://bit.ly/41AWPSF, iOS: https://apple.co/3mHBhoB.

Laporan Tribun Timur.com, Sayyid Zulfadli