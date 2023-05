PLN UID Sulselrabar Sosialisasi PLN Mobile di SMA 17 Makassar

Srikandi PLN UID Sulselrabar sosialisasikan Aplikasi PLN Mobile kepada pelajar di Aula SMA 17 Makassar, Rabu (3/5/2023). Sosialisasi bertema Srikandi Goes to School diikuti ratusan pelajar dan para pengajar.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Srikandi PLN UID Sulselrabar sosialisasikan Aplikasi PLN Mobile kepada pelajar SMA 17 Makassar di Aula SMA 17 Makassar, Rabu (3/5/2023).

Sosialisasi diikuti oleh ratusan pelajar dan para pengajar dengan tema Srikandi Goes to School.

Kepala Sekolah SMA 17 Makassar, Sumiati mengapresiasi inisiatif PLN dalam mensosialisasikan program PLN dan mengedukasi langsung terkait percepatan pelayanan kelistrikan, salah satunya aplikasi PLN Mobile.

‘’Terima kasih kepada PLN yang telah menjadikan sasaran program Srikandi Goes to School, kegiatan ini sangat baik dan mengedukasi apa saja program dan aktifitas yang dilakukan oleh PLN,” kata Sumiati, via rilis, Kamis (4/5/2023).

Sumiati berharap, sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman para pelajar tentang PLN dan layanan PLN.

“Harapannya setelah ini siswa siswi kami menjadi pengguna aktif PLN Mobile, atau menjadi perpanjangan tangan untuk menginformasikan tentang aplikasi tersebut kepada orang tua atau lingkungan sekitarnya, sehingga bisa membantu PLN untuk percepatan pelayanan kelistrikan,” harapnya.

Sementara itu siswi SMA 17 Makassar, Nurafni, mengatakan bahwa PLN Mobile menjadi aplikasi yang sangat mudah dalam laporan kelistrikan.

“Lewat sosialisasi tadi saya yakin bahwa PLN sudah sangat siap dengan cepat dan efisien untuk mengatasi laporan kelistrikan dari masyarakat. Jadi sekarang tidak perlu lagi ke kantor PLN, tak perlu juga berkeluh kesah di media sosial, tinggal lapor melalui PLN Mobile. Terima kasih PLN,” katanya.

Aplikasi PLN Mobile merupakan transformasi pelayanan PLN untuk memudahkan pelanggan mendapatkan layanan kelistrikan dalam satu genggaman.

Mulai dari pembayaran rekening atau pembelian token, permohonan pasang baru, perubahan daya, penerangan ekstra, dan lain sebagainya.

PLN Mobile pun dilengkapi dengan informasi-informasi kelistrikan.

Seperti promo kelistrikan maupun berita-berita terkini tentang kelistrikan hingga marketplace tempat berkumpulnya UMKM binaan PLN di seluruh Indonesia.

Srikandi PLN adalah turunan dari program Srikandi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca juga: PLN Imbau Waspada Terhadap Penipuan, Akses Layanan Kelistrikan Resmi dan Aman Melalui PLN Mobile

Baca juga: Torehkan Prestasi, PLN Kembali Cetak Rekor Kinerja Keuangan Terbaik Sepanjang Sejarah di Tahun 2022

Ini digagas oleh Kementerian BUMN sebagai komunitas perempuan yang berkarya di badan usaha milik pemerintah dan berperan aktif melakukan pemberdayaan perempuan atau women empowerment baik di internal perseroan maupun sosial masyarakat.

Kegiatan Srikandi Goes to School juga dilaksanakan di 10 Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Makassar.

Komitmen Beri Pelayanan Terbaik

Ketua Srikandi PLN UID Sulselrabar sekaligus PLT Manager Perencanaan Sistem Kelistrikan, Rathy Shinta Utami berterima kasih atas antusias pelajar dan pengajar di SMA 17 Makassar dalam sosialisasi PLN.

PLN Mobile, kata dia, adalah komitmen PLN untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

“Bertambah lagi generasi muda dan keluarga besar pendidik yang menjadi mitra sebagai pengguna PLN Mobile. Kami berharap semakin meningkatnya pengalaman baik pelanggan terhadap PLN dan makin banyak yang menikmati kemudahan-kemudahan layanan PLN melalui aplikasi PLN Mobile,” kata Rathy.(*)