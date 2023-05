Prediksi Skor Arsenal vs Chelsea Liga Inggris : The Gunners Ketiban Untung

Prediksi skor Arsenal vs Chelsea pada lanjutan Liga Inggris lengkap dengan Link Live Streaming yang berlangsung, Rabu (3/5/2023), Pukul 03.00 Wita.

TRIBUN-TIMUR.COM - Perburuan gelar Liga Inggris 2022/2023 bagi Arsenal belum usai, dan tantangan berikutnya menjamu Chelsea di Emirates Stadium.

Jelang pertemuan Arsenal vs Chelsea di matchday 35 Liga Inggris musim ini, The Gunners mendapat sejumlah keuntungan terutama absennya sejumlah pilar The Blues.

Laga Arsenal vs Chelsea akan berlangsung pada, Rabu (3/5/2023), Pukul 03.00 Wita,

Dan berikut disajikan preview lengkap termasuk prediksi skor Arsenal vs Chelsea pada lanjutan Liga Inggris 2022/2023.

Adapun Lin Live Streaming Arsenal vs Chelsea bisa dilihat di akhir artikel ini.

Baca juga: Mengintip Peluang Arsenal Juara Liga Inggris 2022/2023, Manchester City Dekati Gelar Treble

Dilansir dari The Hard Tackle, Arsenal akan melanjutkan aksi Liga Inggris dengan mengetahui bahwa mereka bukan lagi pemimpin klasemen saat mereka menghadapi Chelsea yang sedang berjuang.

Setelah memimpin klasemen Liga Inggris selama 247 hari, pada akhirnya Arsenal kini berada di posisi 2 dan mencoba merebut kembali puncak saat menghadapi Chelsea.

Sementara Manchester City yang merebut posisi Arsenal berada di sana selama 14 hari.

Angka-angka itu menunjukkan betapa dominan dan konsistennya The Gunners sepanjang musim. Tapi mereka telah tergelincir pada saat yang paling penting.

Selama hasil terakhir melawan Liverpool, West Ham United, dan Southampton, pasukan Mikel Arteta telah tergelincir jauh.

Rabu lalu, mereka menghadapi ujian berat mengalahkan Manchester City di Etihad dan malah dihajar oleh pasukan Pep Guardiola.

"Kami benar-benar kecewa karena kami tidak dapat mengirim mereka pulang dengan senyuman di wajah mereka,"

"Tetapi jika ada satu hal tentang para penggemar ini yang telah saya lihat selama 18 bulan terakhir, mereka tidak menyerah," ucap Mikel Arteta.

Mengikuti performa Manchester City, orang mungkin tidak mengharapkan mereka kehilangan poin.