Mengurus 'Nasib' Buruh: Membangun Kesadaran Kolektif Dunia Ketenagakerjaan

Oleh:

Yayat Syariful Hidayat

Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Periode 2021-2026

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebait kalimat dalam buku The industry of the future karya Alec Ross di tahun 2016, yang berbunyi, “Kewajiban orang-orang yang memiliki kekuasaan dan hak istimewa adalah membentuk kebijakan sedemikian rupa sehingga membuka kesempatan kepada sebanyak mungkin orang untuk berkiprah dalam industri masa depan” mencoba mengawali tulisan ini terkait apa yang sedang di ikhtiarkan oleh Pemerintah yang dalam istilah kalimat tersebut “yang memiliki kekuasaan dan hak istimewa”.

Sepanjang tahun 2020 sampai saat ini, Publik khususnya Kaum Pekerja-Buruh dihadapkan pada isi kebijakan pemerintah yang tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Undang-undang Cipta Kerja yang kemudian persoalan tersebut dibawa oleh teman-teman Serikat Pekerja-Buruh berlanjut ke Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya di No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan UU tersebut Inkonstitusional Bersyarat.

Atas amar putusan tersebut pula kemudian muncul diakhir tahun 2022 Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker yang baru-baru ini sudah di sah kan menjadi Undang-undang, yakni UU No. 6 tahun 2023.

Poin utama yang menjadi keresahan para aktifis serikat pekerja-buruh ini adalah diantaranya soal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, system kerja kontrak beserta turunannya.

Apa yang diharapkan Buruh?

Harapan buruh tentu sama dengan harapan ummat manusia seluruhnya. Jika kita membaca buku Muqaddimah-nya Ibnu Khaldun yang terbit di abad ke 14 yang kemudian disarankan oleh Marc Zuckerberg sebagai buku wajib bacaan generasi digital, ada kalimat bahwa manusia membutuhkan sesuatu untuk memberinya makan dan persediaan dalam semua kondisi dan tahapan hidupnya dari sejak lahir, dewasa, dan masa tuanya bahkan hingga kematiannya, maka yang diharapkan buruh adalah keterjaminan hidupnya termasuk kelangsungan kehidupan keluarganya.

Ini sejalan dengan lanjutan tulisannya beliau yang menyatakan bahwa manusia butuh penghasilan yang didapatkan oleh seseorang melalui usaha dan tenaganya, sebagai sebuah wujud dari kerjanya.

Konteksnya adalah kemitraan, karena penghasilan atau keuntungan di dapatkan dari adanya Modal dan Tenaga, tanpa keduanya hadir bersamaan, penghasilan tidak akan didapatkan.

Perkembangan industri dan pengaruhnya terhadap Buruh ke depan

Kembali ke bukunya Alec Ross, yang “meramalkan” perkembangan Industri di masa depan, dimana perkembangan dunia digital sangat mempengaruihi dunia ketenagakerjaan termasuk didalamnya relasi hubungan kerja.

Munculnya dunia Robotic, Kodeifikasi, Big Data sampai dunia Artificial Intellegence (AI) yang hari ini semakin nampak, tentunya akan mengeliminasi peran-peran manusia.

Seperti di katakan Eric Schmidt dari Google yang memberikan pendapat bahwa masa depan pekerjaan yang sifatnya rutin akan dikerjakan oleh komputer.

Manusia hanya memiliki ruang dalam menjaga kemampuan análisis walaupun dalam konteks Artificial inteIlegence, kemampuan ini pun sedang dan terus dilakukan riset-risetnya dimana robot memiliki kecerdasan sebagaimana kecerdasannya manusia, dan ini pula yang dikhawatirkan bos Google saat ini, Sundar Pichai tentang masa depan pasar kerja berikut kemanannya.