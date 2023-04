Nasib AHY Terancam Jika Anies Baswedan Pilih Cawapres dari Indonesia Timur, Airlangga Tertawa

TRIBUN-TIMUR.COM - Nasib Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika Anies Baswedan menerima usulan Amien Rais Ketua Majelis Syuro Partai Ummat.

Amien Rais ternyata tak setuju jika AHY jadi calon wakil presiden Anies Baswedan.

Amien ingin wakil Anies berasal dari Indonesia timur, seperti yang telah dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono yang pilih Jusuf Kalla.

Saat nasib AHY belum jelas apakah akan dipilih Anies, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto tertawa.

AHY menerima kunjungan Airlangga Hartarto, di Cikeas, Bogor pada Sabtu, (29/4/2023).

Setelah pertemuan itu, media mengajukan pertanyaan soal Anies Baswedan bakal calon presiden dari Partai NasDem.

Keduanya tampak tertawa ketika mendengar pertanyaan tersebut.

"Saya mengutip pembicara di dalam, Pak Airlangga memulai dengan kata-kata 'politics is the art of possibility' dalam politik seperti juga sebetulnya dalam kehidupan segala sesuatunya punya kemungkinan," ujar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Semangat yang kami jalin tadi adalah sama-sama tentu menghormati posisi dan sikap politik per hari ini," tambah AHY.