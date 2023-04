AM Hendropriyono Sebut Prabowo Subianto Selalu Memberi Warna

Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono saat menyambut kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kediamannya, di Patal Senayan, Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo Subianto juga disambut hangat oleh keluarga besar AM Hendropriyono.

TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto silaturahmi ke kediaman Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, di Patal Senayan, Jakarta.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo disambut hangat keluarga besar Hendropriyono.

Ia banyak berbincang mengenai cerita-cerita di mana keduanya masih aktif menjadi prajurit TNI Angkatan Darat.

Menurut Hendro, silaturahmi yang dilakukan Prabowo menggambarkan jika sosoknya menjunjung tinggi adab terhadap seniornya.

Ia mengaku senang dan menghargai kunjungan itu.

"Saya sangat menghargai dan bangga karena masih ingat sama saya orangtua. Ya, kalau dikunjungi juniornya kan rasanya happy," jelasnya.

Di mata Hendro, Prabowo sejak muda selalu menghargai senior-seniornya.

Pribadi Prabowo yang menghargai seniornya inilah yang sangat menonjol sehingga membentuk karakter Prabowo di masa sekarang.

"Prabowo memang dari mudanya dulu selalu menghargai senior-seniornya dan tidak pernah menyakiti seniornya, bahkan sebaliknya gitu saya tahu bahwa beliau ini berkeliling udah ke Pak Try Sutrisno ke mana-mana, ya. Inilah salah satu titik kuat menonjol pada pribadinya Pak Prabowo," kata Hendro.

Sosok yang dikenal dengan 'master of intelligence' ini juga menilai, Prabowo selalu memberi warna di lingkungannya.

Kehadiran Prabowo, lanjut Hendro akan terus menghasilkan atmosfer yang berbeda dimanapun dia berada.

"Dimanapun dia berada. Sejak dia jadi wakil komandan penanggulangan teror Densus 88 bersama Pak Luhut Pandjaitan. Saya perhatikan dengan sungguh-sungguh cermat, saya ikuti. Itulah karakternya," katanya.

"Selain menghargai senior, orang yang lebih tua juga orangnya selalu memberi warna kepada lingkungan. Tidak pernah sebagai nobody. Pasti dia somebody," lanjut mantan Komandan Kodiklat TNI AD ini.

Hendro pun berdoa untuk Prabowo selalu sukses di dalam pengabdiannya kepada negara dan bangsa Indonesia.

Ia menilai, Prabowo memiliki terobosan-terobosan dalam mencapai suatu tujuan.

"Pesan saya bahwa, saya dan teman-teman, para senior, berdoa supaya dia selalu sukses di dalam pengabdiannya kepada negara dan bangsa Indonesia. Karena dia adalah orang yang penuh inisiatif dan juga orang yang punya pikiran out of the box. Terobosan-terobosan untuk mencapai satu tujuan," pesan Hendro.(*)