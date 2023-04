12 Mahasiswa Berprestasi Unhas Lolos IISMA Camp 2023, Kuliah di Luar Negeri Selama Satu Semester

TRIBUN-TIMUR.COM - Salah satu program flagship Merdeka Balajar Kampus Merdeka (MBKM), program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) 2023 telah mengumumkan mahasiswa-mahasiswa yang berhasil lolos untuk berkuliah selama satu semester di luar negeri pada 14 April 2023.

Sebanyak 12 mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) dari berbagai fakultas dan program studi berhasil lolos. Pada tahun ini, Unhas merekomendasikan 118 mahasiswa Unhas untuk mendaftar pada program IISMA dan 47 di antaranya lolos tahap wawancara, dua kali lipat lebih banyak dari tahun sebelumnya. Dari 47 mahasiswa tersebut, 12 mahasiswa berhasil diterima sebagai Awardee.

Kantor Urusan Internasiona Unhas (KUI Unhas) merilis nama-nama mahasiswa yang telah terpilih untuk mengikuti IISMA 2023:

1. Muhammad Hafizd Hawari, Hubungan Internasional, Sapienza University of Rome, Italia

2. Muh Reza Tryandhi K, Hubungan Internasional, Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat

3. A Mario Farrasda AS, Hubungan Internasional, Universitas Zagreb, Kroasia

4. Natasya Sindy, Hubungan Internasional, Universitas Radboud, Belanda

5. Putri Amanda Ramadhanti, Hubungan Internasional, Universitas Tartu, Estonia

6. Ratu Nurul Syurkia Rusdi, Hubungan Internasional, Universitas Palacký Olomouc, Republik Ceko

7. Muh Maulana Al Ghifari, Manajemen, Universitas Padua, Italia

8. Muh Ayyub A Maksum, Akuntansi, Universitas Sapienza Roma, Italia

9. Nurul Allah Puspita Sastra Jepang, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

10. Chairunnisa Ataya, Sastra Inggris, Universitas Hanyang, Korea Selatan

11. Arjuna Ribal, Sistem Informasi, The University of Adelaide, Australia

12. AtikahRaihanah Farcha, Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Tartu, Estonia

Andi Masyitha Irwan, PhD, Kepala KUI Unhas, mengungkapkan adanya peningkatan mahasiswa yang lolos ke tahap wawancara tahun ini sebanyak 47 mahasiswa dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 21 mahasiswa. Selain itu, jumlah mahasiswa yang diterima juga mengalami peningkatan, dari 11 mahasiswa pada tahun 2022 menjadi 12 mahasiswa pada tahun ini.

Berdasarkan hasil ini, KUI Unhas akan memodifikasi metode untuk IISMA 2024 dengan memulai persiapan lebih awal di tahun 2023. KUI Unhas berencana untuk mengadakan persiapan mulai bulan September 2023 untuk mahasiswa tahun kedua dan pada saat penyambutan mahasiswa baru untuk mahasiswa tahun pertama.

Unhas sangat bangga dengan 12 mahasiswa yang lolos karena mereka akan menjadi duta Unhas di luar negeri. Unhas juga sangat berharap para mahasiswa dapat menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan banyak pengalaman dan memperluas jaringan internasional mereka.(adv\reskyamalia).