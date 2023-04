Gelar Promo Spesial Idul Fitri 1444 H, bank bjb Banjir Diskon di Puluhan Merchant se-Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM - Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, bank bjb kembali memanjakan nasabah dengan berbagai promo. Salah satunya adalah promo spesial potongan harga yang berlaku di puluhan merchant se-Indonesia.

Promo tersebut diikuti oleh puluhan merchant di bidang fesyen dan kecantikan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Untuk mengikutinya, nasabah hanya perlu berbelanja menggunakan chanel digital bank bjb sesuai ketentuan.

Dalam Promo Spesial Idulfitri 1444H ini, nasabah bank bjb berhak mendapat potongan harga sebesar Rp50.000 dengan minimum pembelian Rp150.000 di para merchant yang telah bekerjasama, bila bertransaksi menggunakan DIGI atau DigiCash by bank bjb.

Para merchant yang bekerjasama tersebar di berbagai wilayah seperti Bandung Raya, Sukabumi, Tangerang Selatan, Ciamis, Pandeglang, Pekalongan, Makassar, hingga Batam.

Periode program Promo Spesial Idulfitri 1444H berlangsung pada 6 hingga 20 April 2023.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan, Promo Spesial Idulfitri 1444H adalah salah satu wujud komitmen perusahaan dalam memberi layanan terbaik untuk masyarakat.

"Selain itu, promo ini juga merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap kemajuan bisnis UMKM di Indonesia melalui opsi kemudahan transaksi bersama digital banking bank bjb," ungkap Widi.

Adapun puluhan merchant yang berpartisipasi pada Promo Spesial Idul Fitri 1444H bank bjb adalah :

1. PleatsOnNad - Jl.Cimandiri I Blok F4 No.3 Bintaro Jaya Sektor 6, Tangerang Selatan

2. Allure - Ruko Nagoya Thamrin City, Batam

3. Syecha Stories - Jl. Parigi No 2, Nyomplong, Kec. Warudoyong, Sukabumi

4. Rumah Azela - Jl. Pemuda 16-12, Tipar, Kec. Citamiang, Sukabumi

5. Anak agung - Komplek Gempol Sari Indah Jl Mirabilis Vi No 18, Bandung

6. Anak agung 2 - Perumahan Lembah Teratai Blok H No 14 Bandung Barat

7. Eva boutique - Perumahan Panorama Asri B A No 11, Kuningan

8. Noms Store - Jln Pajagalan Lama No 3 Ciwidey Kab Bandung

9. RSV Helmet - Jl Cikutra No 205, Bandung

10. Alya Busana Ciamis - Jl. Mr. Iwa Kusumasomantri No. 6, Ciamis

11. SLV.Gallery - Perum Bukit Soeryo Blok A2 No.6 039/010, Babakancikao, Purwakarta

12. Attalyss - Jl Saturnus Timur Vi No 8, Padalarang

13. Zachra - Jl Tentara Pelajar No 35-37, Tasikmalaya

14. Pampers99 - Kp. Tenjolaya Hilir Rt 01 Rw 08, Kabayan, Pandeglang

15. Fahira Hijab - Kp Pisangan Rt 10/05, Jakarta Timur

16. GWCK Clothing - Jl Saminten 5 No 25, Depok

17. Dirumahinong - Perumahan Talaga Sunda, Subang

18. Itempoeti - Perumnas Karanganyar, Subang

19. Gita Store - Taman Meruya Hilir, Jakarta

20. Kulik Batik - Jl. G Rt 08/06 No. 141, Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat

21. Milani Handmade - Jl Sektor Vii Flamboyan No 4, Tangerang

22. laiba.id - Jl. Ir. Juanda No.121, Rt.02, Muara Ciujung Tim. Rangkasbitung, Lebak

23. Batik Miranti - Ruko Cijati Park No 3, Jln Raya Abdul Halim, Majalengka

24. Bespoke Project - Jl. Martanegara No. 64, Bandung

25. Sisters Baking Now - Haji Sami'In Ii No 37, Tangerang

26. Toko Ira Busana - Jl Prabu Geusan Ulun No 174, Sumedang

27. Urban Digi Essentialss - Jalan Panjang Raya No.11A Kebon Jeruk Jakarta Barat

28. Kerukul Wijaya By Habibie - Kp Gebang 003/002, Tangerang

29. Renjana Collection - Jl Tenggiri 12 No 200 008/004 Kayuringin Jaya Bekasi Selatan

30. Nicole Parfume Id - Gris Residence Jl. Guru Mughni Karet Kuningan, Setiabudi,Jakarta Selatan

31. EVIL - Jl. Sultan Agung No.5, Citarum, Bandung

32. Lia Market - Jl Cendrawasih No 297 Bener Rt 022/Rw 005 Kel Bener Wiradesa, Pekalongan

33. Adit’S Shop - Btn Minasa Upa Blok A4 No.3, Makassar

34. Rumah Gaya - Jl Tirta Mutiara Indah C 7, Palembang

35. naicuus.co rangkasbitung - Jl Multatuli No 95, Rangkasbitung

36. Screamous - Jl. Geusan Ulun No.01, Citarum,Bandung

37. SCH - Jl. Sultan Agung No.3, Citarum, Bandung

38. Human Greatness - Jl. Hasanudin No.9, Lebakgede, Bandung

39. Elora Mecca - Jl. Cibatu Raya No. 30B, Antapani Tengah, Bandung

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi bjb Call 14049 atau bisa didapatkan melalui website resmi bank bjb : www.bankbjb.co.id.(adv\reskyamaliah).