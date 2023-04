Kalla Toyota Siapkan Bengkel Siaga Mudik Lebaran 23 Titik di Sulawesi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota menyediakan bengkel siaga mudik lebaran di 23 titik di Sulawesi.

Sebanyak 23 titik ini terdiri dari wilayah Palu, Poso, Luwuk Banggai, Malili, Kolaka, kendari, Bau bau, Bulukumba, Bone, Sengkang.

Lalu Soppeng, Palopo dan Tana Toraja. Lanjut di wilayah Mamuju, Polmas, Pinrang, Sidrap, Pare pare, Gowa, Maros, Makassar dan sekitarnya.

Kalla Toyota juga menyediakan 1 service point siaga mudik di Jl Sultan Hasanuddin, Kabupaten Barru.

After Sales and Customer First General Manager Kalla Toyota, M Noor Iqbal Yafie mengatakan, hal ini dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pemudik.

“Hal ini tentunya bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan yang ingin mudik dengan aman dan nyaman serta pelanggan bisa menikmati fasilitas ruang istrahat dan free check kendaraan,” katanya via rilis, Rabu (19/4/2023).

Iqbal menjelaskan, Kalla Toyota juga menghadirkan program Mudik Aman Lebaran Nyaman yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan pengecekan kendaraan sebelum digunakan mudik.

Masyarakat dapat membawa mobil Toyotanya ke bengkel resmi untuk dilakukan pemeriksaaan.

Sekaligus memastikan komponen-komponen vital kendaraan dalam keadaan baik dan layak untuk digunakan dalam perjalanan jarak jauh.

“Kalla Toyota senantiasa membuktikan komitmennya untuk memberikan kemudahan kepada seluruh pelanggan setia. Dalam upaya memberikan fasilitas bagi pelanggan Toyota yang ingin mudik lebaran, Kalla Toyota menghadirkan program Mudik Aman Lebaran Nyaman yang kami harapkan dapat menjadi solusi yang tepat dan juga aman bagi masyarakat yang ingin menggunakan mobil Toyotanya mudik ke kampung halaman,” jelasnya.

Program Mudik Aman Lebaran Nyaman memberikan begitu banyak promo menguntungkan bagi pelanggan.

Diantaranya diskon jasa 20 persen, diskon part 10 persen untuk penggantian kampas kopling, kampas rem hingga wiper.

Tak hanya itu, Kalla Toyota juga memberikan diskon part 5 persen untuk penggantian baterai.

Pelanggan setia Kalla Toyota juga berkesempatan mendapatkan gratis balancing dan nitrogen untuk setiap penggantian ban.(*)