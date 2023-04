All You Can Eat Makanan Lebaran di Novotel Makassar Rp144 Ribu

Paket all you can eat makanan lebaran di Novotel Makassar. Paket ini ditawarkan dengan harga Rp 144 ribu.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Novotel Makassar menghadirkan berbagai program dan promo spesial libur lebaran Idulfitri 1444 H.

Dimulai dari promo all you can eat atau makan sepuasnya untuk makanan lebaran hanya Rp 144 ribu nett per orang.

Marketing Communication Manager Novotel Makassar, Vina Taning mengatakan, paket ini berlaku hanya dua hari.

“Ini berlaku 1 dan 2 Syawal 1444 H, pukul 12.00 sampai 14.00 Wita,” kata Vina, saat dihubungi Tribun-Timur.com, Rabu (19/4/2023).

Novotel Makassar juga menyiapkan promo delivery makanan lebaran untuk periode 21-23 April 2023.

Terdiri dari dua paket, paket 4 orang dengan harga Rp 300 ribu dan paket 8 orang dengan harga Rp 550 ribu.

Adapun menu-menu yang ditawarkan, meliputi salad buah chinesw mayo, ayam nasu likku, rendang daging, ikan asam mani.

Kemudian ada sambal goreng kentang dan hati ayam, gulai sayuran, ketupat, dan es buah.

Delivery makanan lebaran ini gratis pengantaran dengan jarak maksimal 5 Km.

Novotel Makassar juga memberikan paket Halal Bihalal Rp 175 ribu nett per pax, dengan minimal pemesanan 30 pax.

Tak sampai di situ, Novotel Makassar juga menghadirkan paket kamar 3 hari 2 malam dengan harga mulai Rp 1,4 juta.

Paket kamar ini berlaku untuk periode menginap mulai 21 sampai 24 April 2023.

Vina mengaku optimis, paket yang dihadirkan Novotel Makassar bisa disambut baik masyarakat.

“Melihat antusias masyarakat pada Ramadan tahun ini, kami optimis, apalagi dengan penawaran menarik yang kami buat untuk memudahkan masyarakat pada lebaran,” kata Vina.(*)