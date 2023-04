Rizky Ridho Resmi Gabung Persija Jakarta, Lini Belakang Macan Kemayoran Bertabur Pemain Timnas

TRIBUN-TIMUR.COM - Persija Jakarta resmi memperkenalkan Rizky Ridho sebagai rekrutan terbarunya jelang Liga 1 musim 2023 / 2024.

Rizky Ridho merupakan pemain kedua diperkenalkan Persija Jakarta setelah Akbar Arjunsyah.

Ia didatangkan ke Persija Jakarta setelah kontraknya berakhir bersama Persebaya Surabaya.

Selama membela Persebaya Surabaya, Rizky Ridho, tampil sebanyak 19 pertandingan dan mencetak tiga gol.

Rizky Ridho juga merupakan pemain langganan Timnas Indonesia.

Kepastian Rizky Ridho berseragam Persija Jakarta musim depan diumumkan Instagram resmi @persija pada Senin (17/4/2023).

"He is here (Dia ada disini,-red)," tulis Persija Jakarta saat mengumumkan sosok Rizky Ridho.

Rizky Ridho bakal menambah kedalaman lini pertahanan Persija Jakarta untuk gelaran Liga 1 2023 mendatang.

Sebelum Rizky Ridho bergabung, di Persija Jakarta sudah ada sosok Hansamu Yama, Ondrej Kudela, hingga Muhammad Ferarri yang tampil kokoh selama gelaran Liga 1 2022 lalu.

Tentunya, kedatangan Rizky Ridho bakal menambah panjang rentetan pemain belakang berkaliber Timnas Indonesia di kubu Persija Jakarta.

Dilansir TribunWow.com, di Persija Jakarta sendiri sudah memiliki sosok Hansamu Yama dan Muhammad Ferarri yang menjadi langganan pemain Timnas Indonesia.

Selain Timnas Indonesia, lini belakang Persija Jakarta juga ada pemain Timnas Ceko, yakni Ondrej Kudela yang tampil solid selama Liga 1 2022 ini.

Menarik untuk dinantikan bagaimana kiprah Rizky Ridho bersama Persija Jakarta di gelaran Liga 1 2023 mendatang.

Profil Lengkap Rizky Ridho