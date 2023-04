Cuaca Buruk, Disdag Sulsel Khawatir Pasokan Komoditas Pangan Terganggu Jelang Lebaran

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menjelang hari lebaran Idul Fitri 1444 H, pasar-pasar tradisional mulai di serbu ibu-ibu.

Harga bahan pokok pun biasanya melambung tinggi.

Hal ini disebabkan tingginya permintaan untuk sejumlah komoditas.

Terbaru, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman turun memantau harga di Pasar Pabaeng-baeng, Kamis (13/4/2023).

Komoditas seperti cabai, bawang merah, telur hingga beras terus menjadi perhatian

Kepala Dinas Perdagangan Sulsel Andi Arwin Azis menjamin ketersediaan komoditas bahan pokok masih terjaga

"Rata rata komoditas bahan pokok masih dalam kondisi yang tersedia dari sisi stok hingga idul fitri," ujar Andi Arwin Azis.

Jelang lebaran ini, Andi Arwin mengaku rantai pasok komoditas menjadi perhatian penuh.

Sebab, kondisi Sulsel yang sedang dilanda cuaca buruk beberapa pekan terakhir

"Ini harus dijaga rantai pasok, kita lihat cuaca saat ini Hujan kita khawatirkan mempengaruhi rantai pasok dalam hal distribusi dari sentra produksi ke pedagang," kata Andi Arwin

"Dalam waktu dekat kami bersama satgas pangan KPPU masih akan turun ke lapangan memastikan harga bapok masih terkendali," lanjutnya.

Sejumlah pasar murah sudah digelar jelang lebaran 1444 H.

Diantaranya Pasar Pelita Ramadhan yang berlangsung di Halaman Kantor TP-PKK Sulsel Rabu-Jumat (12-14/4/2023).

Pantaun Tribun-Timur.com, harga beras bisa ditebus Rp 52 ribu per 5 kg.

Kemudian bawang merah seharga Rp 26 per kg,

Cabe merah dibanderol Rp 18 ribu per kg, lalu harga cabe Rawit Rp 23 ribu per kg

Harga telur diangka Rp 47 ribu per rak.

Untuk minyak goreng kemasan Minyakita dijual seharga Rp 13 ribu per liternya.(*)