Kinerja Bisnis Impresif, TEMAS No 1 dalam Market Kapitalisasi di Sektor Transportasi dan Logistik

TRIBUN-TIMUR.COM - Emiten penyedia layanan transportasi laut dan jasa pendukungnya, PT TEMAS Tbk (TMAS) menargetkan pendapatan jasa pada tahun 2023 ini akan meningkat sebesar 10,45 persen menjadi Rp 5,39 triliun dari realisasi pendapatan di sepanjang tahun lalu yang mencapai Rp 4,88 trilun.

Tahun lalu, pendapatan TEMAS alami pertumbuhan sebesar 45 persen dari pendapatan di tahun sebelumnya sebesar Rp 3,37 triliun dengan sumber pendapatan dari segmen jasa pelayaran dan jasa bongkar muat baik dari pihak berelasi maupun pihak ketiga.

Sementara, Perseroan mampu membukukan laba bersih tahun berjalan melesat 103 persen menjadi Rp 1,41 triliun dari tahun sebelumnya Rp 698 miliar.

Laba bersih 2022 itu juga terealisasi 189 persen dari target awal sebesar Rp 750,04 miliar.

Direktur Utama PT TEMAS Tbk, Faty Khusumo mengatakan pihaknya bersyukur mampu mencatatkan kinerja cemerlang seiring dengan mulai pulihnya ekonomi nasional dan membaiknya pandemi COVID-19 di Indonesia maupun global.

Selain itu, perang antara Rusia-Ukraina yang banyak mempengaruhi berbagai sektor, baik politik, ekonomi serta transportasi juga berhasil dilalui dengan baik sehingga pertumbuhan perekonomian di Indonesia dapat dipertahankan.

“Pertumbuhan ekonomi ini juga kami rasakan, tercermin dari pendapatan yang lebih dari Rp 4 triliun dan laba bersih lebih dari Rp 1 triliun. Angka ini pencapaian tertinggi sejak Perseroan didirikan pada tahun 1987,” ujar Faty, dalam Paparan Publik TMAS di Jakarta, Rabu (12/4/2023) usai melaksanakan RUPST & RUPS Luar Biasa.

Tahun lalu, Perseroan juga melakukan beberapa langkah strategis, diantaranya menambah 1 unit kapal yang menjadikan kapasitas angkut armada TMAS bertambah sebesar 344 TEUs atau 7.184 DWT.

Perseroan pun turut mendukung program Tol Laut dengan melayani lima trayek, yaitu Trayek T-17 rute Tanjung Perak–Saumlaki–Dobo–Tanjung Perak, Trayek T-20 Tanjung Perak–Tarakan–Nunukan–Tanjung Perak, dan Trayek T-21 rute Tanjung Perak–Namlea– Tanjung Perak. Lainnya yakni Trayek H-5 rute Tanjung Perak–Merauke–Agats–Timika (Pomako)–Tanjung Perak dan Trayek T-18 rute Tanjung Perak–Badas–Bima–Tanjung Perak.

Selain itu, sesuai dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 9 Juni 2022 lalu, telah disetujui rencana penjualan dan pembelian (belanja modal/capex) armada, perlengkapan, peralatan, serta sarana penunjang pada periode setahun dengan investasi tak lebih dari Rp 1 triliun.

Atas kinerja Perseroan yang mumpuni, Perseroan telah membagikan dividen interim pada 9 Januari 2023 yang lalu sebesar Rp 52,28 per lembar dari Laba bersih per 30 September 2022 dan sisanya sebesar Rp 80 per lembar sebagai dividen tunai dari laba bersih per 31 Desember 2022 yang akan dikeluarkan pada Mei 2023 mendatang.

Prospek 2023

Faty mengatakan prospek usaha industri pelayaran pengangkut peti kemas masih sangat menjanjikan. Pembukaan beberapa pelabuhan perintis yang baru, mencerminkan masih banyaknya potensi muatan yang masih dapat digarap.

Pembangunan infrastruktur yang masif di berbagai daerah yang dilakukan Pemerintah juga akan mempercepat pemerataan perekonomian dengan banyaknya kawasan industri baru.